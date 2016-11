Colectia de Ceramica - Muzeul Național Peleș

Colecţionarea patrimoniului reprezintă „un ansamblu de acţiuni, operaţii şi mijloace cu caracter profesional cât şi administrativ juridic, având drept scop transferul de bunuri culturale în proprietatea muzeului, cu alte cuvinte transformarea patrimoniului virtual în patrimoniu real.

ISTORICUL COLECŢIEI DE CERAMICĂ

In anii ’70, în plin regim comunist, Muzeul Peles initiaza un adevarat program de achizitie de piese de arta de la persoane particulare sau din anticariate, adaugand colectiei deja inchegate un plus valoric semnificativ.

Cumparate fie din strainatate, direct de la ateliere sau cu ocazia vizitelor ocazionate de Expozitiile Universale de la Paris, Londra sau Viena, fie din colectii particulare apartinand aristocratiei locale si straine sau de la firme specializate de distributie, piesele de ceramica din colectia Castelului Peles celebreaza bunul-gust, varietatea si maiestria artistilor de altadata.

ramica japoneza provenita din celebrele ateliere Imari-Arita si Satzuma se distinge prin bogatia decorativa si cromatica, ca si prin varietatea formelor: platouri si vase decorative. In general, piesele ceramice extrem-orientale au fost achizitionate de pe piata constantinopolitana prin intermediul pictorului documentarist maltez, Amedeo Preziosi (1816 – 1882).

Ceramica persana este ilustrata de cateva vase pentru grasime din secolele al XVII-lea si al XVIII – lea, reprezentative pentru ceramica din epoca Safavizilor (1502 – 1736).

Piesele se caracterizeaza prin finetea glazurii turcoaz stralucitoare si semitransparenta ca si prin precizia desenului stilizat.

Amfora decorativa Atelier Sèvres, Franta Portelan pictat, bronz aurit 4/4 sec. XIX

Ceramica europeana constituie nucleul colectiei si se defineste printr-o mare diversitate stilistica. In cadrul segmentului european, faianta de secol XIX ocupa un loc central deoarece era purtatoarea valorilor istorice si ideologice ale epocii Renasterii.

Ceramica spaniola este ilustrata de piese variate, decorate cu motive heraldice in tonuri inchise de albastru-cobalt sau ocru, create de atelierele Toledo si Talavera.

Maiolica italiana de larga circulatie in intreaga Europa se bucura de o reprezentare consistenta, atat din punctul de vedere al centrelor ceramice celebre, cat si al tipologiei dezvoltate in Peninsula si al motivelor decorative specifice fiecarei manufacturi.

In anul 1873, Societatea Amicii Bellelor Arte organizeaza la Bucuresti prima sa expozitie.

Cei mai importanti furnizori ai Casei regale romane sunt Alberto Issel din Genova, la 1884, 1885, Moise della Torre&Co. din Florenta, la 1911 si Manifattura di Signa, Terrecotte artistiche din Florenta la 1912 etc. Alaturi de piesele istoriste, colectia regala cuprinde cateva piese originale, de mare rafinament, care dateaza din secolele XVI – XVII.

Platou decorativ Atelier Ginori, Florenta, Italia Faianta pictata 4/4 sec. XIX

In colectia regala de la Castelul Peles, Carol I a inclus piese valoroase create de atelierele Rouen, Marseilles, Bordeaux, Saint-Cloud, Paris, Moustiers, Sarreguemines, ca si reproduceri reusite dupa piesele naturaliste create de Bernard Palissy in secolul al XVI – lea. In ceea ce priveste portelanul francez, piesele din colectia muzeului sunt fie cópii dupa modele valoroase, create de cele mai cunoscute ateliere de profil din Franta, precum Sèvres, Paris, Saint – Cloud si Chantilly, fie productii istoriste de mare rafinament.

Comenzile regale au fost adresate magazinelor celebre precum Au vase etrusque. Faïances artistiques din Paris, in 1869, firmelor Jules Houry. Specialité de porcelaines et faïences d’art, in 1873 si Louise Cellière.Céramique centrale. Faïences françaises, in 1879 etc.

Amfora gigant cu scena mitologica marina Atelier Richard – Ginori, Forenta, Italia Faianta pictata, 4/4 sec. XIX

Contactele economice si culturale cu Franta si Italia, au determinat in Germania, dezvoltarea unei ceramici distincte.

Tara in care s-a inventat portelanul este cel mai bogat valorificata in colectia regala,prin insasi originea suveranilor, dar si prin varietatea extraordinara a productiei ceramice dezvoltate in secolul al XIX – lea.

Colectia germana de portelan a castelului cuprinde piese valoroase create in atelierele consacrate de la Meissen, Nymphenburg, Ilmenau, Rosenthal, Volkstedt, Villeroi&Boch Mettlach, Lönitz, Hamburg, Berlin, Grenzhauser, Villingen, Frankenthal etc.

Miscarea nationala de dupa 1871 de redesteptare a constiintei germanitatii a determinat si in acest domeniu reluarea productiei de gresie de imitatie Westerwald, cu apogeul in secolul al XVI-lea. Printre exportatorii germani s-au numarat Kunstgewerbe, Werkstatt des Architecten R. Bichweiler din Hamburg, Königliche Hof–Kunst–Anstalt von C. W. Fleischmann din Nürnberg, E. Crauer din Creuznach, la 1881, J. von Schwartz, Artistische – Fajance und Terracotta – Fabrik din Leipzig, la 1884, Julius Lange, Glass, Porzellan und Majolica – Waaren – Lager din Berlin, la 1885 si Bayerische Kunstgewerbe – Verein din München, la 1896.

Regele Carol I achizitioneaza cea mai mare parte a pieselor englezesti prin intermediul lui Theodor Held din Londra. Firma W. P. L. G. Philips, China and Glass Manufactures din capitala Regatului Unit livreaza de asemenea, suveranului roman faianta Minton.

Vas Bellarmini Atelier german Gresie, cositor, 4/4 sec. XIX

Vasele şi figurinele animaliere de Copenhaga, piesele unguresti Arta 1900, serviciile de lavoar de serie create de manufacturile Szolnay-Pecs si Fischer, vasele rusesti de mari dimensiuni, fabricate la Moscova si Sankt-Petersburg, desi reduse numeric, confera colectiei o mare diversitate.

Ceramica a devenit un produs al artelor vizuale, încărcat pe de o parte cu particularităţile simbolice ale trecutului, iar pe de alta cu oportunităţi neexplorate, păşind în afara tradiţiei şi, în acelaşi timp, a unei estetici legate de obiectul utilitar.

Autor:Ana Maria Milea