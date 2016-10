Se lansează volumul „La școală cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine”

Miercuri, 2 noiembrie 2016, ora 18.00, la Institutul Cultural Roman (Aleea Alexandru 38, Bucuresti) va avea loc lansarea volumului La scoala cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine de Tudor Visan-Miu, aparut la Editura Corint in colectia „Istorie cu blazon". Alaturi de tanarul autor, la eveniment vor lua cuvantul istoricul Georgeta Filitti, presedintele ICR, Radu Boroianu, si coordonatorul colectiei „Istorie cu blazon", istoricul Filip-Lucian Iorga.

Noul titlu al colectiei „Istorie cu blazon", La scoala cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine de Tudor Visan-Miu reprezinta o sinteza solid documentata despre etapa formarii Regelui Mihai si despre specificul Clasei Palatine, o metoda de educare cu adevarat originala menita sa familiarizeze viitorul suveran al tarii cu tanara elita a tuturor categoriilor sociale si a tuturor provinciilor istorice. Astfel, autorul Tudor Visan-Miu reuneste citatele unor scriitori consacrati care au abordat aceasta tema, memoriile Regelui si ale colegilor sai de scoala, precum si documente inedite din portofoliul Arhivelor Nationale si din presa vremii. Prin intermediul acestora, cartea recreeaza cu migala contextul politic si social al epocii, precum si tensiunea unei perioade tulburi a istoriei Romaniei – un exemplu in acest sens este bacalaureatul Principelui Mostenitor desfasurat pe 27 iunie 1940, in chiar ziua in care Consiliul de Coroana accepta ultimatumul sovietic si cedarea Basarabiei si a Bucovinei de Nord.

1.jpg

„Ca nepot al lui Duiliu Zamfirescu, fac parte dintr-o familie care a profesat scrisul si diplomatia, cum au facut bunicul, tatal, sora si fratele meu. Ca si Regele, si eu am fost pasionat de motoare. I-am fost Mariei Sale coleg, prieten si partener in hobby-ul cu masinile. Regele Mihai a primit, in liceu, o educatie foarte buna si, prin calatoriile din tara, pe care le-am facut impreuna, a ajuns sa cunoasca Romania mai bine decat oricine. Daca il cunosti, cu bunele si relele lui, constati cum calitatile sale sunt mult mai numeroase decat defectele. Noblesse oblige!" - Lascar Zamfirescu, fost elev in Clasa Palatina

„Majestatea Sa Regele Mihai ne poate servi oricand drept model de buna-crestere, de eleganta si de intelepciune, de tarie in credinta si de loialitate fata de cei pe care s-a nascut sa-i conduca si sa-i slujeasca. Regele nostru este si rezultatul unei formule originale de educatie, a carei poveste o veti citi in continuare. Toti Regii si toate Reginele Romaniei au avut parte de o educatie aleasa, dar in cazul Regelui Mihai metoda s-a aflat la intersectia educatiei primate in particular cu aceea oferita de scolile publice. Principele Mostenitor Mihai a avut, astfel, posibilitatea de a primi o educatie de o calitate speciala, dar si de a intra in contact cu tara si cu oamenii ei." - Filip-Lucian Iorga