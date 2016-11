Noutăți la Polirom: „Generatia ʼ27 intre Holocaust si Gulag. Mircea Eliade si Klaus Mann despre generatia tinara”

Editura Polirom a publicat recent cartea „Generatia ʼ27 intre Holocaust si Gulag. Mircea Eliade si Klaus Mann despre generatia tinara”, de Marta Petreu.

„Ca sa pot intelege textele lui Eliade, Cioran, Eugen Ionescu, Noica, Sebastian, Miron Radu Paraschivescu, Belu Zilber si ceilalti, ca sa pot deci intelege ce si cum cu generatia ’27, a trebuit sa invat cit am putut eu de bine istoria Romaniei, ba chiar a Europei. Incet, incet, am inteles ca generatia ’27 a fost nu un fenomen original al Romaniei, ci un fenomen care face parte dintr-unul european, din ceea ce Klaus Mann a numit generatia sa tinara si europeana. Si, tot asa, am inteles ca timpul (perioada dintre cele doua razboaie mondiale), locul (Romania, tara abia formata ca «Romania Mare», asezata la periferia estica a Europei) si formula noastra culturala (Romania a fost si mai este inca o tara imitatoare, care, in perioada interbelica, a preluat sirguincios noutatile din Europa, iar noutatea acelor ani a fost atitudinea revolutionara, antidemocrata si prototalitara) si-au pus pecetea asupra tuturor faptelor savirsite de acesti straluciti membri ai generatiei ’27. Despre aceste lucruri si despre altele, conexe, studiate de mine, am scris in paginile de fata. Atita cit am putut eu de bine.” (Marta Petreu)

Din cuprins: • Generatia ’27 si elita ei criterionista • Optiunile politice ale membrilor generatiei ’27 • Trei pledoarii antitotalitare • De ce mai multi la dreapta decit la stinga? • Convertirea politica a lui Eliade. Studiu de caz • Despre culpa, adica despre tinerii ideologi si despre victime