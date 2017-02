Lansare „Pe urmele tatălui. O poveste de iubire"

Editura Humanitas vă aşteaptă joi, 16 februarie, ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu, la lansarea cărţii „Pe urmele tatălui. O poveste de iubire" de Mireille Abramovici. Un tulburător volum de memorii în care Mireille Abramovici porneşte pe urmele tatălui său, arestat la Nisa cu zece zile înainte de naşterea ei şi deportat în mai 1944, alături de alte sute de evrei. În speranţa de a-i salva, simbolic, viaţa, totul, chiar şi cel mai vag indiciu, îi este de folos. Scrisori, fotografii şi acte din arhiva mamei, drumuri în România, Franţa şi Germania, vizite la rude şi la cunoscuţi de-ai părinţilor ei, obiecte rămase amintire din povestea lor de dragoste, vise şi intuiţii umplu încetul cu încetul spaţiile albe din portretul tatălui şi întregesc o poveste copleşitoare.

La eveniment vor vorbi Julie Bonan, fiica doamnei Mireille Abramovici, Tania Radu, critic literar, Ana Ciontea, actriţă şi protagonistă în filmul documentar Dor de tine, Ana Bărbulescu, sociolog, specialist în istoria Holocaustului, şi Lidia Bodea, directorul general al Editurii Humanitas.

MIREILLE ABRAMOVICI s-a născut în anul 1944 la Nisa, în zona liberă, unde se refugiaseră părinţii ei. Mama, Sylvia Wisner, s-a născut la Bucureşti într-o familie înstărită de evrei (tatăl ei, bunicul lui Mireille, donase comunităţii israelite din Bucureşti cimitirul Filantropia), dar a emigrat la Paris pentru a scăpa de antisemitismul tot mai violent din România anilor ’30 şi pentru a studia medicina la Sorbona. Tatăl, Isaac Abramovici, un talentat violonist, s-a născut la Piteşti şi a emigrat la rându-i în Franţa, luptând apoi în Legiunea Străină în cel de-al Doilea Război Mondial. Cu zece zile înainte de naşterea lui Mireille a fost arestat şi deportat. Mireille nu avea să-şi cunoască niciodată tatăl. Are o soră mai mare, Claude, şi o soră geamănă, Anne-Marie Madeleine. De la vârsta de cinci ani a locuit la Paris. A făcut o carieră în cinematografie, în montajul de film, precum şi ca realizatoare de documentare şi ca profesor. În această carte, ca şi în filmul documentar Dor de tine (2001), a încercat să-şi recupereze originile româneşti şi să reconstituie povestea de dragoste dintre părinţii săi, spulberată de război. S-a stins din viaţă în anul 2016.

„Pentru mine, scrisul nu e un medicament, ci o victorie împotriva răului. M-am străduit să înlocuiesc prin cuvinte ceea ce e de nenumit. Am tăria să privesc în urmă.

Azi, când sunt mai în vârstă decât tatăl meu la acea vreme, îl privesc aşa cum îşi priveşte o soră fratele mai mic, sau cum îşi priveşte o mamă fiul. Amestec generaţiile, răstorn cronologia. Din nevoia mea de revelaţii, mi se pare că fila timpului e îngustă şi c-o pot străbate fără şovăire.“ (Mireille Abramovici)

Accesul la eveniment este gratuit și se face în baza unei rezervări prealabile pe site-ul Eventbook - https://eventbook.ro/ event/ bilete-pe-urmele-tatalui