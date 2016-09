Despre a fi special. Povestea unicităţii magice

Înainte, copiii aşteptau bufniţa cu scrisoarea de la Hogwarts. Sau căutau şifonierul magic cu ieşire spre Narnia. Şi de fiecare dată când se împiedicau sperau, cu teamă şi curiozitate, să fie vizuina prin care Alice a ajuns în Ţara Minunilor. Tim Burton dă viaţă căminului domnişoarei Peregrine, unde micuţii cuminţi şi cu puteri speciale îşi creează o lume a lor. Un film care îi învaţă deopotrivă pe cei mici şi mari că doar atunci când crezi în puterea ta specială şi accepţi unicitatea fiecăruia, poţi clădi o lume mai bună.

Regizorul Tim Burton aduce în cinematografe ecranizarea cărţii autorului american Ransom Riggs, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, apărută în 2011. Este povestea lui Jacob Portman, un băiat care, mânat de curiozitatea copilăriei, a plecat în căutarea unui orfelinat pentru copii speciali, despre care îi povestise bunicul său.

Găsit de către Emma Bloom, fetiţa care se juca cu focul şi controla gravitaţia, şi de către băiatul invizibil, Millard Nillings, Jacob a fost dus la orfelinat şi prezentat domnişoarei Peregrine. Mama adoptivă a copiilor, interpretată de către frumoasa Eva Green, i-a explicat întreaga poveste a căminului, cum se poate folosi de puterile sale şi de ce acolo trăiesc într-o zi care se repetă la nesfârşit, aflându-se într-o buclă temporală. Abia în momentul în care îşi dă seama că doar cu ajutorul puterilor sale familia copiilor ciudaţi ai dominişoarei Peregrine poate fi salvată, băiatul realizează adevăratul motiv pentru care bunicul său l-a îndrumat către casa magică.

Goticul sensibil al cinematografiei, aşa cum este cunoscut Burton, nu se dezminte nici de această dată, urmându-şi tiparul unic: crearea personajului, şi apoi a poveştii. Destine defavorizate, sentimente negative, care consumă personajele şi care se reflectă în aspectul lor fizic.

După ce a adus la viaţă poveşti ale copilăriei precum Alice in Wonderland, Charlie and the chocolate factory sau legende urbane precum Sweeney Todd sau Ed Wood, Tim Burton îşi foloseşte iar bagheta fermecată şi scoate din joben o lume ireală, cu lecţii pentru cea reală. Pelicula despre curiozitate şi încredere în sine, despre cum viaţa fiecăruia devine una fabuloasă doar prin propria voinţă, intră în cinematografe pe 30 septembrie.