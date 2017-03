Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF la ediţia a VII-a

Noua ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București BIEFF prezintă în premieră românească cele mai inovatoare experimente cinematografice ale ultimului an, cu un focus special asupra lucrărilor semnate de artiști vizuali proeminenți, ce expun de obicei în muzee și galerii de artă și doar rareori în săli de cinema.

Creată sub semnul salutului antic al civilizației Maya IN LAK’ECH ALA K’IN – care se traduce prin „Tu ești un alt eu” – ediția de anul acesta invită publicul la un exercițiu de empatie, punând în discuție abilitatea fiecăruia dintre noi de a ne transpune în pielea semenilor noștri.

• cele mai îndrăznețe și relevante tendințe actuale în cinema și artă video

• majoritatea filmelor în premieră românească

• competiție internațională de scurtmetraj experimental, organizată în 5 subteme: The Politics of the Body, Searching for Transcendence, You Are Another Me, The Alchemy of the Frame, Cutting the Cord

• programe speciale prin colaborări cu Quinzaine des Réalisateurs Cannes, Arsenal – Institute for Film and Video Art (prezentând filme de la Berlinale Forum Expanded), International Film Festival Rotterdam, Cinedans – Dance on Screen Festival Amsterdam

• cele mai recente creaţii de lungmetraj semnate de maeștri ai cinema-ului contemporan, în cadrul evenimentelor speciale: Endless Poetry, de Alejandro Jodorowsky, și Manifesto, de Julian Rosefeldt, cu Cate Blanchett în 13 roluri

• eveniment Golden Shorts – Best Films in Major Festivals: cele mai premiate filme din cele mai mari festivaluri

• în selecție: scurtmetrajele câștigătoare Palme d'Or Cannes 2016, Ursul de Aur Berlinale 2017, European Film Awards 2016 Best Short, Leopardul de Aur Locarno 2016, Premiul Orizzonti de la Veneția 2016 + nominalizate la Premiile Oscar, BAFTA etc.

• colaborare reluată cu MUBI

• experimente cinematografice românești

• seminar despre distribuția filmului experimental, cu Juriul BIEFF 2017

• puternică orientare educațională

• Q&A-uri cu regizorii invitați

Programul complet este disponibil pe www.bieff.ro.

Biletele și abonamentele pot fi achiziționate pe www.eventbook.ro.