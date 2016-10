Editura Trei publică un nou volum semnat de Simon Sebag Montefiore: Ecaterina cea Mare & Potemkin. O poveste de dragoste imperială, o cronică a relației tumultuoase dintre Potemkin și Țarina Rusiei, a extraordinarei povești de dragoste dintre două personalități puternice care au influențat cursul istoriei.

Ca tânăr ofițer de gardă, Grigori Potemkin a atras atenția Ecaterinei, la acea vreme Mare Ducesă a Rusiei, cu un gest teatral plin de mare galanterie în timpul loviturii de palat care a adus-o pe aceasta la tron. În cei treizeci de ani care au urmat, avea să devină iubitul ei, partener la domnie și soț într-o căsătorie secretă, care lăsa libertate amândurora pentru satisfacerea propriilor extravaganțe sexuale. Potemkin s-a dovedit a fi unul dintre cei mai sclipitori oameni de stat ai secolului al XVIII-lea, ajutând-o pe Ecaterina să extindă Imperiul Rus și manipulând cu îndemânare aliați și adversari, de la Constantinopol până la Londra.

Această biografie recreează cu însuflețire personalitatea flamboaiantă și realizările lui Potemkin și îi redă locul cuvenit ca un adevărat colos al secolului al XVIII-lea. Volumul este o cronică a relației tumultuoase dintre Potemkin și Ecaterina, a extraordinarei povești de dragoste dintre două personalități puternice care au influențat cursul istoriei. Aducând la viață aceste personaje cu destine romanești, Montefiore relatează totodată povestea creării Imperiului Rus. O biografie la superlativ – intimă și panoramică, explodând de viață și pasiune.

„O biografie splendid scrisă, o carte care reușește să ne surprindă în multiple feluri. Nu numai că scoate din umbra istoriei personalitatea lui Potemkin și cariera sa excentrică, dar aduce la viață Rusia aristocratică a secolului al XVIII-lea… Este evident că ceea ce l-a fascinat pe Sebag Montefiore este însuși omul – personalitatea, realizările, relația sa de o viață cu suverana-amantă –, iar această fascinație transpare în fiecare pagină a cărții." – Anne Applebaum

„O carte magnifică… Reabilitarea plină de pasiune și de devotament a eroului lui Montefiore este numai unul dintre nenumăratele atuuri minunate ale acestei cărți. Realizată în urma cercetării amănunțite a arhivelor rusești, este o lucrare științifică deosebită… O biografie superbă… greu de imaginat că va putea fi întrecută vreodată." – Frank McLynn

„Entuziasmul și erudiția lui Montefiore fac din această carte mult mai mult decât o biografie captivantă, lectura ei este un galop năvalnic… Un triumf al muncii de cercetare și o bucurie a lecturii." – Antony Beevor

„Una dintre marile povești de dragoste ale istoriei, în aceeași ligă cu Joséphine și Napoleon, Antoniu și Cleopatra… O carte excelentă, scrisă cu o extraordinară măiestrie a detaliului și un talent literar uluitor." – The Economist

Simon Sebag Montefiore este un celebru istoric britanic, om de televiziune și autor de succes, multe dintre scrierile sale fiind traduse în peste 40 de limbi. Printre cărțile sale cele mai cunoscute se numără Ierusalim – Biografia unui oraș (Ed. Trei, 2012), Stalin: Curtea Țarului Roșu, precum și romanele Într-o noapte de iarnă (Ed. Trei, 2014) și Sașenka (Ed. Trei, 2015). Cea mai recentă lucrare a sa este o monumentală istorie a dinastiei Romanovilor, The Romanovs: 1613–1918, publicată în 2016. Montefiore a studiat istoria la Gonville and Caius College, Universitatea Cambridge, unde a primit titlul de doctor, și este Fellow al Royal Society of Literature din Marea Britanie.