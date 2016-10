"Culese din Balcani" la cea de-a doua ediţie

A doua ediție a Festivalului de film documentar „Culese din Balkani” vă așteaptă de vineri până duminică (4 – 6 noiembrie) cu peste 30 de proiecții de film documentar, dezbateri pe măsură cu antropologi, etnologi și regizori, Ziua țuicii, cu o expoziție din colecția Costică Acsinte, cu tururi prin Arhiva de Imagine a Muzeului Țăranului și multe alte evenimente.

Festivalul are loc la Cinema Muzeul Țăranului și la Clubul Țăranului, iar accesul este gratuit.

Nea Vasile și Taraful de la Mârșa vor încheia ediția a II-a a festivalului cu o petrecere la Clubul Țăranului.

Secțiuni Culese din Balkani

AntRO este o secțiune dedicată unor regizori români de film documentar care au urmat cursuri de antropologie și/sau etnografie vizuală sau antropologi străini care au făcut filme în Romania. Majoritatea filmelor din această secțiune au fost realizate ca parte a cercetărilor lor din cadrul programelor universitare pe care le-au urmat.

Balkanica este secțiunea internațională cu filme din Grecia, Serbia, Macedonia, Republica Cehă, Bosinia și Herțegovina, Kosovo, Albania și Bulgaria.

Special Manakia este dedicată fraților Manakia, pionierii fotografiei și al filmului din Balcani.

Focus Delta pune accent pe documentare filmate în Delta Dunării, una dintre regiunile României care face parte atât în spirit cât și geografic din zona balcanilor.

Roma Stories este o secțiune ce conține trei filme cu trei abordări diferite ale poveștilor minorității rome din România.

pro.jpg

PROGRAM CULESE DIN BALKANI

CINEMA MUZEUL ȚĂRANULUI

VINERI, 5 noiembrie

17:00 - Bathers

r: Eva Stefani, Grecia, 2008, 45'

18.00 - Ca o musculiță

r. Ileana Gabriela Szasz, România 2013, 13'

- Blocul

r. Maria Șalaru, România, 2016, 60'

Q&A

19:35 - Dialoguri de baltă

r. Ildikó Zonga Plájás, România, 2015, 53'

Q&A

20:50 - Carnival King of Europe

r. Giovanni Kezich & Michele Trentini, Italia, 2012, 38'

21:30 - Manaki Brothers. First cinematographers in the Balkans

Cinemateca din Macedonia, 64'

SÂMBĂTĂ, 5 noiembrie

12:00 - Rose of Zagrad

r. Vladimir Bocev, Macedonia, 2015, 49'

13:00 - Another Vojvodovo: thinking in pictures

r. Michal Pavlásek, Republica Cehă, 2013, 34'

13:40 - Drumul păsărilor

r. Klára Trencsényi & Vlad Naumescu, România, 2009, 56'

14:45 - The test of Maturity

r. Smirna Kulenović, Bosnia și Herțegovina/Serbia, 2012, 31'

When I was a boy, I was a girl

r. IvanaTodorović, Serbia, 2013, 30'

15:50 - Ziua bună

r. Clara Kleininger, Moldova, 2014, 30'

- Lume, pui și corcodușe

r: Maria Năstase, România/UK, 2013, 28'

Q&A

17:15 - Păsări migratoare

r. Ana Bleahu & Laurențiu Calciu, Anglia/ România, 49'

18:30 - Invisible Lives: Romanian Night Workers in London

r. Timothy Marrinan, Iulius-Cezar Macarie, Anglia, 2013, 15'

- We Belong to the Earth

r. Ramona August, Țara Galilor, 2016, 30'

Q&A

19:45 - Frații Manakia. Jurnalul unei lungi priviri înapoi

r. Eliza Zdru, România, 2016, 91'

Q&A

21:45 - Ultimul Căldărar

r. Cosmin Bumbuț & Elena Stancu, România, 2016, 59'

DUMINICĂ, 6 noiembrie

13:00 - Polyphonia – Albania’s forgotten voices

r. Björn Reinhardt & Eckehard Pistrick, Germania/ România, 2011, 90'

14:45 - Lumina amintirii

r. Alyssa Grossman, UK, 2010, 40'

15:30 - Inainte să adorm iți spun noapte bună

r. Andreea Moisei, România 2015, 18'

- Wild

r. Dan Curean, Romania, 2013, 35 min

16:30 - ARMÂNII, de la faimoșii Manakia la Nu sunt faimos

r: Toma Enache, Romania 2016, 72'

18:00 - Broscatu

r. Mihai Andrei Leaha, România, 2011, 62'

Q&A

19:20 - Jovica and his teeth

r. Tanja Brzakovic, Serbia, 2015, 58'

20:30 - Vieți între ape

r. Oana Ivan, România, 2016, 90'

Q&A

ARHIVA DE IMAGINE MȚR

Sâmbătă, 5 noiembrie, ora 19.00

Duminică, 6 noiembrie, ora 15.30

Descoperă Arhiva de Imagine MȚR/tur ghidat

Intrare liberă pe bază de înscriere prealabilă, în limita a 10 locuri disponibile / tur. Rezervări: arhivamtr@gmail.com

Veți afla cum sunt organizate, conservate și arhivate fondurile noastre de imagine, cum arată un registru-inventar din anii 1900 sau o fișă-contact din perioada comunistă, veți „citi” stereoscopic imagini 3D de la începutul secolului trecut și veți vedea cum se lucrează astăzi la scanarea diapozitivelor. Vor fi scoase la iveală și câteva fotografii originale realizate de Frații Manakia, considerați primii fotografi ai Balcanilor. Fiecare tur durează aproximativ 40 minute.

CLUBUL ȚĂRANULUI

VINERI, 4 noiembrie

16:00 - VIAȚA SOCIALĂ ÎN FOTOGRAFIILE din Colecția Costică Acsinte

VERNISAJ. Expoziție foto

SÂMBĂTĂ, 5 noiembrie

13:30 - 16:00 - OPEN TALK. De la brut la (inter)net

Moderatori: Ana Iuga, etnolog & Mihai Andrei Leaha, antropolog

Invitați: Cezar Macarie, Ileana Szas, Maria Năstase

DUMINICĂ, 6 noiembrie

10.00 – 23.00 – Ziua Țuicii

13:30 - 15:30 - STUDENT SHOWCASE

Prezentarea filmelor studenților de la antropologie vizuală licență Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca și master SNSPA București

16:00 - Călușarii din Bârla, documentar tv by Digi World România, 2014, 60'

Q&A

21:30 - Concert Nea Vasile și Taraful de la Mârșa