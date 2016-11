În perioada 2 - 4 noiembrie 2016 Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti organizează Conferinţa Naţională de Conservare Restaurare „Doina Darvaş”, ediţia a X-a, cu acronimul CONScience 2016, având tema Recuperarea patrimoniului material şi imaterial - atitudini de conservare şi restaurare.

Conferinţa, aflată în acest an sub semnul împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea Muzeului Naţional al Satului, reuneşte specialişti în domeniul cercetării, conservării şi restaurării patrimoniului mobil şi imobil din ţară şi străinătate. Conferinţa va avea în acest an două secţiuni cu următoarele subiecte generale: Cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil şi Cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil, precum şi două workshop-uri de inovare ştiinţifică pentru restaurare, în colaborare cu parteneri importanţi ai muzeului. Lucrările conferinţei sunt publicate în Buletinul de conservare restaurare RESTITUTIO, vol. 10, bilingv, editat de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” - Bucureşti, care va fi lansat la deschiderea conferinţei.

Cu acelaşi prilej vor avea loc vernisajele a două expoziţii de profil: CUNOAŞTE ŞI SALVEAZĂ, dedicată obiecte conservate şi restaurate în Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi expoziţia RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ŞTEFAN BALŞ (1902 – 1994), coordonată de Institutul Naţional al Patrimoniului. În paralel este deschisă deja şi expoziţia SĂRBĂTOAREA BRESLEI 2016, organizată de Asociaţia Filială Artă Plastică Religioasă şi Restaurare a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Deschiderea oficială a conferinţei şi vernisajul expoziţiilor vor avea loc în 2 noiembrie 2016, ora 10, în Sala Victor Ion Popa a Muzeului Naţional al Satului, Şoseaua Kiseleff nr. 28-30.

Informaţii despre CONScience 2016 veţi putea găsi şi pe site-ul muzeului, www.muzeul-satului.ro.