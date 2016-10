Cum arătau Bucureștii cu mai bine de un secol în urmă și cine erau locuitorii orașului ce urma să fie recunoscut drept „Micul Paris”? Casa Costa-Foru împreună cu scriitoarea Silvia Colfescu vă invită joi, 6 oct., să descoperiți viața cotidiană a Bucureștiului epocii, cu strălucirile și contradicțiile sale, așa cum a fost el portretizat prin scriitura fină a Reginei Elisabeta, soția Regelui Carol I al României și cunoscută autoare a vremii sub pseudonimul Carmen Sylva.

Intrare la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

Când tânăra prințesă Elisabeth de Wied a ajuns în necunoscutul București, pentru a deveni regina unei țări care i se părea înfricoșătoare, exotică și stranie, nu știa cât de mult va îndrăgi orașul în care va locui și cât de mult va face, alături de Carol I, pentru aducerea urbei la un grad de civilizație care să-i dea dreptul la numele de „Micul Paris”. Ca regină, a fost în centrul vieții intelectuale a poporului ei, dar și alături de cei nevoiași, pe care i-a ajutat din toate puterile. Amintirile și simțămintele ei dau farmec scrierii sale „București”, una dintre prozele cele mai revelatoare dedicate Bucureștilor.

Regina Elisabeta, reputată poetă și prozatoare a vremii sub numele de Carmen Sylva, era o ființă cultivată, talentată și cu dragoste de adevăr: cuvintele ei despre București, pline de iubire pentru Capitala țării, nu ascund totuși defectele locuitorilor ori haosul aparent al traiului zilnic. Un tablou realist și strălucitor totodată, „București” de Carmen Sylva ne pune în față o oglindă în care, prin imaginea antecesorilor noștri, întrezărim imaginea noastră, a celor de azi, diferiți, dar atât de asemănători cu ei…

„Despre Bucureștii Reginei Elisabeta” este parte din seria de evenimente Costa-Foru 111 ce marchează aniversarea a 111 ani de la finalizarea construcției casei în forma sa actuală și 1 an de la prima deschidere publică a spațiului și integrarea acestuia în circuitul cultural al Capitalei. Casa Costa-Foru este un proiect independent și colaborativ de reactivare urbană a patrimoniului material și imaterial al Bucureștiului, demarat de Grupul de Inițiativă Casa Costa-Foru.