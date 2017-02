British Documentary la Muzeul Ţăranului Român

Ediția cu numărul șapte a proiectului British Documentary se va desfășura în fiecare zi de luni, din perioada 13 februarie - 3 aprilie 2017, în Studioul „Horia Bernea” al Muzeului Național al Țăranului Român.

Și de această dată, selecția „British Documentary” aduce în fața publicului cele mai bune documentare britanice din ultimii ani, reprezentative atât din punctul de vedere al conținutului, cât și al calității cinematografice, multe dintre filme având un palmares impresionant, incluzând premii Sundance, BAFTA și nominalizări în cadrul Festivalului de Film Documentar Grierson.

___________________________

PROGRAMUL PROIECȚIILOR:

13 FEBRUARIE

• 19:00 - Războiul cuvintelor: soldaţii-poeţi de la Somme / War of Words: Soldier-Poets of the Somme

20 FEBRUARIE

• 19:00 - Preţul suprem / The Supreme Price

27 FEBRUARIE

• 19:00 - Aurul pierdut al ținuturilor scoțiene (Aurul lui Garnet) / The Lost Gold of the Highlands (Garnet's Gold)

6 MARTIE

• 19:00 - Dreamcatcher

13 MARTIE

• 19:00 - 20.000 de zile pe Pământ / 20,000 Days on Earth

20 MARTIE

• 19:00 - George Blake – spionul de top al Moscovei / George Blake Masterspy of Moscow

27 MARTIE

• 19:00 - A&E în zona de război / A&E in the War Zone

3 APRILIE

• 19:00 - Străinul de pe pod / The Stranger on the Bridge

• 19:50 - Teritoriu / Territory

Documentarele sunt subtitrate în limba română.

Intrarea este liberă, iar accesul se face în limita locurilor disponibile.

Descrierea completă a filmelor poate fi găsită aici: https://goo.gl/fhGWbU