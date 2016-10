MNIT are plăcerea de a anunţa că expoziția 3D Roma – Sarmizegetusa. Turn ON the History se prelungeşte până în data de 30 octombrie 2016. Monumente din cetatea eternă, Roma, dar și din capitala provinciei Dacia, Colonia Dacica Sarmizegetusa, așteaptă să fie vizitate în cadrul unei expoziții inedite, găzduită la sediul central al MNIT, str. C. Daicoviciu, nr. 2. Reconstrucții 3D, simulări virtuale ale monumentelor din Forul lui Augustus și Forul Păcii de la Roma, ale Templului Mare din Sarmizegetusa, dar și o simulare interactivă a cercetării arheologice de la Sarmizegetusa de la sediul guvernatorului financiar al Daciei, praetorium procuratoris sunt doar câteva din surprizele pe care le oferă organizatorii împreună cu partenerii acestora, Istituto per Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, Roma, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali din Roma și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.

expaospa.jpg

Expoziția 3D Roma – Sarmizegetusa. Turn ON the History reprezintă un concept modern de expoziție interactivă pentru public, fiind prima expoziție internațională de acest gen în România ce prezintă elemente din cultura antichității clasice romane. Organizatorii vă invită la o plimbare tridimensională prin care să descoperiți într-un mod interactiv o parte din istoria Imperiului Roman, imperiu care a jucat un rol fundamental în dezvoltarea civilizației și culturii europene. 3D Roma – Sarmizegetusa. Turn ON the History oferă o călătorie virtuală ce va captiva și inspira vizitatorii în două orașe romane deosebite: Roma, capitala Imperiului și Colonia Dacica Sarmizegetusa, capitala provinciei Dacia. Expoziția reprezintă un concept unic, combinând artefacte reale, ce vor putea fi descoperite de vizitatori într-un mod ingenios în spațiul expozițional, cu restaurarea digitală 3D a acestora. Publicul va putea avea în acest fel ocazia să manipuleze obiectele pe care arheologii le descoperă în cercetările lor din siturile romane. În acest mediu virtual prietenos, vizitatorii vor putea călători înapoi în timp pentru a regăsi obiecte pierdute și să afle mai multe despre viața strămoșilor lor. De asemenea, cei care vor fi curioși să treacă pragul muzeului clujean vor putea descoperi și o parte din munca de cercetare arheologică a colectivului de cercetare de la Sarmizegetusa.

Folosind tehnologii de ultimă generație interactive și captivante, dezvoltate tocmai pentru a fi utlilizate în muzee, combinate cu o povestire cu un mesaj puternic, expoziția face o punte de legătură între două națiuni care își au rădăcinile comune în antichitatea clasică romană, arătând diversitatea dar și unitatea influenței romane în cadrul Imperiului. Organizatorii își propun prin această primă expoziție de acest fel în România, să promoveze concepte noi de valorificare a moștenirii și patrimoniului cultural într-un mod care să fie atât educațional cât și distractiv, de durată și ușor de întreținut și dezvoltat. Experiența oferită de această expoziție va motiva, inspira și în cele din urmă educa mii de tineri și nu numai.