„Last Christmas”. A fost ultimul Crăciun pentru George Michael. Artistul britanic, de origine greacă, care a dispărut dintre noi ca un „Careless Whisper” a transmis toată viaţa „Everything (s)he wants”: să avem parte de „Freedom” şi de „Faith”. În urma unei insuficienţe respiratorii, George Michael a plecat dintre noi la doar 53 de ani, să cânte „Music from the edge of heaven” alături de alţi mari artişti care ne-au părăsit în 2016.

George Michael s-a născut în Londra, pe 25 iunie 1963. Tatăl său era un imigrant grec, iar mama sa o dansatoare din Anglia. Alături de prietenul său, Andrew Ridgeley au format încă din liceu o formaţie, The Executive, care mai apoi s-a transformat în proiectul de succes Wham!, în 1981. După ce au dominat o bună perioadă de timp lumea muzicii, cei doi au hotărât în 1986 să urmeze cariere solo. George Michael a avut un succes răsunător cu albumul său „Faith”, lansat un an mai târziu, album care a rămas numărul unu în topul Statelor Unite şi Marii Britanii săptămâni la rând.

George Michael a avut parte de o viaţă tumultoasă, mai ales pe plan personal. Melodii precum „Last Christmas” şi „Careless Whisper” au rămas în sufletele multor romantici, dar şi iubitori de muzică. Înfăţişarea rebelă, dar în acelaşi timp şarmantă a frânt inimile multor femei.

În aprilie 1985, George Michael, pe atunci membru al formaţiei Wham!, a fost primul artist care a concertat în China, o ţară care trăise mai bine de trei decenii sub tirania lui Mao. El a adus propria revoluţie culturală, prezentându-le chinezilor adevărata cultură din vest. Ca în orice ţară comunistă, interpreţii din străinătate erau ascultaţi „ilegal”, pe discuri copiate de la unul la altul. Aşa şi cu Wham!. Cu toate acestea, la concertul din Beijing, Michael şi formaţia sa au reuşit să strângă peste 15 000 de spectatori. 18 luni i-a luat managerului formaţiei, Simon Napier-Bell, să îi convingă pe chinezi să accepte. Toată aventura lui George Michael pe meleagurile chineze este relatată pe larg în documetarul „Foreign Skies: Wham! in China”