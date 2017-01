Cum a fost condamnat la închisoare de comuniști un pictor de biserici pentru ca era împotriva regimului

Un cititor al revistei noastre din Focşani, Tiberiu Munteanu, a adus în atenție povestea interesantă a bunicului său: fost pictor de biserici, condamnat de regimul comunist la 10 ani de închisoare pentru religia și convingerile sale. Povestea bunicului său a fost și subiect în presa locală prin 2008. De atunci, fostul pictor a intrat în același con de umbră. Vă prezentăm articolul scris atunci, precum și o serie de imagini cu acesta și sentința sa.

«Fost detinut politic, focsaneanul este unul din cei mai mari pictori bisericesti din România secolului al XX-lea u autoritatile si institutiile de cultura focsanene nu i-au organizat niciodata o expozitie, nici inainte de 1989, nici dupa 1990. "Acasa executa compozitie, peisaje, in acuarela si tempera", spune fiica artistului, Elena Pascu Birhala, care a si inceput demersurile pentru prezentarea operei necunoscute a lui Vasile Pascu

Daca ar fi trait la Paris, pictorul bisericesc Vasile Pascu ar fi avut sala permanenta la elitistul Muzeu Louvre, iar daca ar fi emigrat in Statele Unite ale Americii ar fi avut acelasi spatiu la Metropolitan Museum of Art din New York. Dar Vasile Pascu a trait in Romania, la Focsani, pe malul viscos al Cacainei, intr-un judet unde institutiile de cultura sint conduse de asa cum sint conduse. Astfel, unul din cei mai mari pictori bisericesti romani din secolul trecut este, ca si alte personalitati vrincene din lumea artelor, a stiintelor si a culturii in general, un mare necunoscut chiar la Focsani. Nascut in partile Tecuciului, in ajunul razboaielor balcanice, Vasile Pascu a studiat la Iasi, fiind ucenic al pictorului Octav Bancila. Dupa o perioada de pionierat ca profesor de desen intre cele doua razboaie mondiale, in 1940 a intrat in lumea selecta a pictorilor bisericesti si s-a stabilit la Focsani, unde pentru citiva ani a fost dascal la Colegiul "Al. Ioan Cuza".

A pictat peste o suta de biserici

Detinut politic pentru convingerile sale religioase, in 1971 a fost condamnat la 10 ani inchisoare pentru pentru "propaganda impotriva orinduirii socialiste". Gratiat un an mai tirziu, revine la pasiunea sa - pictura si pina la sfirsitul vietii, in 1978, a pictat zeci de biserici in toate eparhiile din tara si chiar in Moldova de peste Prut. De la biserici de mir din Iasi si Focsani, la bisericile manastirilor Sihla si Sihastria, in total peste o suta de biserici de toate dimensiunile au fost innobilate cu pictura sacra de Vasile Pascu. O viata intreaga dedicata perpetuarii artei sacre, a picturii bisericesti, pentru care a sacrificat totul. "Tatal meu era acasa la Craciun si la Paste. In restul timpului era pe santier, unde a lucrat la peste 140 de biserici, in particular in Bucovina si Transilvania. Daca pe santiere picta sfinti si cuviosi, acasa executa compozitie, peisaje, in acuarela si tempera, dupa schitele pe care le facea cind era departe de familie. Modest si nedorind mediatizarea, nu a avut nici o expozitie personala. Pasiunea tatalui meu s-a transmis intregii familii, care a devenit o familie de pictori de biserici", ne-a povestit fiica artistului, Elena Pascu Birhala, ea insasi un mare pictor, recunoscuta in tara si peste hotare. Toate aceste argumente nu au fost suficiente pentru institutiile de cultura bugetare din Focsani ca sa-i organizeze o expozitie sau sa-i promoveze opera dupa 1989.» articol aparut in Ziarul de Vrancea, 20 februarie 2008, autor Valentin Musca

Sentinta

