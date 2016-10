Bob Dylan: artistul şi Premiul Nobel

Robert Allen Zimmerman sau Bob Dylan, mai pe scurt Mr. Tambourine Man. Cariera sa de la rock-star la legendă tocmai a fost încunată cu un Premiu Nobel pentru Literatură. A influenţat generaţii întregi. A cântat despre dragoste şi dreptate, despre pace şi artă. Versurile sale sunt primele din istoria muzicii care sunt considerate literatură. Cu condeiul şi cu chitara, dar mai ales cu inima, "pentru crearea unei noi forme de exprimare poetică în marea tradiție muzicală americană", jos pălăria domnule Dylan!

Bob Dylan s-a născut pe 24 mai 1941, în Minnesota. Bunicii din partea tatălui au plecat din Odessa în 1905 şi s-au refugiat în Statele Unite ale Americii. De pe cealaltă parte, buncii din partea mamei, erau evrei, emigranţi din Lituania încă din 1902. Muzica a fost pasiunea sa de mic. La şcoală şi liceu era cunoscut pentru talentul său, el formând ca toţi adolescenţii americani formaţii de coveruri. Din 1959 el a urmat Universitatea din Minnesota, unde s-a axat pe muzică. Acolo a făcut cunoştiţă cu muzica folk. El spunea: „Lucrul despre rock n roll este ca pentru mine nu este de ajuns. Are fraze care te atrag şi un ritm care îţi creşte pulsul, dar cântecele nu sunt serioase şi nu reflectă viaţa într-un mod realist. Am ştiut asta în momentul în care am descoperit muzica folk. Cântecele erau pline cu mai multă disperare, mai multă tristeţe, mai mult triumf, mai multă încredere în supranatural, mai multe sentimente profunde.”

Începuturi

Pe parcusul facultăţii el a cântat într-o cafenea, Ten O'Clock Scholar, unde a început să se prezinte cu numele de Bob Dylan, fiind un fan al poetului Dylan Thomas. După un an, el a renunţat la facultate şi a plecat la New York, mânat de dorinţa de a cânta la un nivel mai înalt. Aici şi-a vizitat idolul, Woody Guthrie, care era internat în stare gravă. „Şi atunci mi-am promis că voi fii cel mai mare discipol a lui Guthrie”. După ce şi aici a cântat în mai multe localuri, împreună oameni faimoşi din industria folk, Dylan s-a făcut cunoscut în urma unei recenzii din The New York Times. Atunci, producătorul John Hammond l-a convins să semneze cu casa de discuri Columbia Records. Cu toate că primul său album nu a vând într-un an decât 5000 de exemplare, el nu a renunţat. Anul 1962 a adus noutăţi pentru Dylan: şi-a schimbat legal numele în Robert Dylan şi a semnat un contract managerial cu Robert Grossman. A urmat vizita sa în Marea Britanie, unde a avut un succes răsunător, mai ales la emisiunile tv.

Din 1964, Dylan avea deja 200 de concerte pe an. A avut loc lansarea cântecului-protest The Times They Are a-Changin', care a rămas până astăzi în topurile muzicale all-time. Valul de albume şi hituri a fost întrerupt în 1966, când Dylan a suferit un grav accident de motocicletă. Evenimentul nu l-a împiedicat să revină în forţă: ignorând valul psihedelic din acea vreme, el a dărâmat topurile cu balada All along the watchtower. Anii ’70 sunau bine: colaborarea cu George Harrison, încă un protest pe note muzicale numit "George Jackson.", dar şi lansarea albumului de versuri „Tarantula” care a fost primit cu entuziasm.

Like a rolling stone

Dylan a primit din partea universităţii Princeton un titulul de honoris causa în muzică, iar din partea guvernului francez Commandeur dans l'Ordre des Art et des Lettres, cea mai înaltă disticţie culturală. Cariera lui a fost una fulminantă, „Like a rolling stone”, aşa cum spune una dintre piesele sale. Are în vitrina sa 11 Premii Grammy, un Premiu al Academiei şi un Premiu Globul de Aur. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, Nashville Songwriters Hall of Fame, şi Songwriters Hall of Fame. Dylan, în vârstă de 75 de ani, a adus muzicii internaţionale 37 de albume, 58 de single-uri, 11 albume din concerte live, 12 albume care aduc laolaltă The Bootleg Series. Revista TIME a realizat un top 100 al celor mai imporanţi oameni ai tuturor timpurilor, listă care l-a inclus şi pe Dylan, numindu-l „master poet, caustic social critic and intrepid, guiding spirit of the counterculture generation”.

Emotionally yours, domnule Dylan

