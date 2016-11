Yuè bĭng, prăjitura Lunii

Bucătăria chinezească deţine unele dintre cele mai vechi reţete culinare din toate timpurile, locuitorii Chinei de astăzi fiind preocupaţi de preparea mâncării încă din perioada neolitică, mărturie fiind numeroasele descoperiri arheologice. Mâncarea chinezească a ajuns cunoscută pe tot globul; cine nu ştie de preparatele pe bază de orez şi soia, tăiţei şi, bineînţeles, nelipsitele beţisoare din bambus? Cu toate acestea, prea puţini ştiu să numească o prăjitură tradiţională chinezească. Prăjitura lunii, sau yuè bĭng în chineză, este „dulcele” lor specific, simplu, dar cu mare încărcătură spirituală. Căci da, la chinezi şi bucătăria are filozofia ei.

Anual, în China are loc Festivalul de la Mijlocul Toamnei sau Festivalul Lunii, un eveniment la fel de important precum sărbătorirea Noului An Chinezesc. Evenimentul datează încă din jurul anului 1000 î.Hr., acest lucru fiind încă un motiv pentru care festivalul a fost inclus pe Lista patrimoniului imaterial UNESCO, în 2006. Sărbătoarea are loc în a cincisprezecea zi din cea de-a opta lună a calendarului chinezesc, în acea dată fiind mereu lună plină. De ce această dată? Legenda spune că, neacceptând conducerea mongolă, chinezii au organizat o revoltă, şi profitând de apropierea festivalului liderii au împărţit prăjiturele yuè bĭng, în interiorul cărora se afla un mic răvaş pe care scria: „Omoară-i pe mongoli în a cincisprezecea zi din a opta lună.” Astfel, guvernul strămoşului Ginghis Han fiind înlăturat, la putere a venit dinastia Ming.

Prăjiturica nu mai ascunde astăzi vreo instigare la revoltă, ci este simbolul unităţii şi loialităţii unei familii. Este nelipsită de pe masele chinezilor în perioada Festivalului de la Mijlocul Toamnei, ea fiind oferită oamenilor apropiaţi, ca semn al afecţiunii. Mereu rotundă, prăjitura lunii nu are un diametru mai mare de 10 centimetri. Ingredientul principal al aluatului este faina de orez, iar umplura tradiţională este o pastă din seminţe de lotus. Cu trecerea timpului, aceasta din urmă a fost înlocuită pastă din alune, castane, fasole roşie, iar europenii au adaptat-o, folosind cremă de brânză, de ciocolată sau de cafea. Yuè bĭng, fiind o prăjitură dedicată zeiţei protectoare Luna, cea care aduce noroc, are în interior un gălbenuş de ou – o mini lună plină, comestibilă. Suprafaţa prăjiturii este imprimată cu diferite simboluri chinezeşti care, de obicei, redau o legendă – lucru ce o face inconfundabilă. Interesant este faptul că înainte prăjitura era un puzzle, iar pentru a decoda mesajul erau „implicate” patru yuè bĭng, tăiate fiecare în patru, şi apoi unite între ele. Iar pentru distruge informaţia aflată, „puzzle-ul” trebuia... mâncat.

Yuè bĭng este prăjitura toamnei la chinezi, o prăjitură de familie cu tradiţie. De fiecare Festival al Toamnei este musai să le oferi celor apropiaţi câte o mini lună pentru a avea noroc tot anul.