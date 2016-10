Top 9 cei mai controversaţi candidaţi la alegerile prezidenţiale din SUA

Dacă candidaţii prezidenţiali normali vă plictisesc cu discursuri răsuflate şi promisiuni pe care oricum nu le împlinesc sau dacă alegerile din acest an vi se par neobişnuite, au mai existat şi alt candidaţi excentrici, nepoftiţi şi neobişnuiţi pentru vremurile lor care au participat în cursa pentru Casa Albă. Mulţi s-au declarat anti-sistem şi propuneau alternative ce promiteau să schimbe societatea.

9.William Wirt- anti-masonul

În 1828 a fost înfiinţat partidul Anti-Masonic. Anti-masonii credeau masoneria domină scena politică şi subjugase poporul american. În 1832, anti-masonii l-au nominalizat pe scriitorul şi procurorul general William Wirt din Maryland drept candidatul lor ce avea să lupte împotriva preşedintelui democrat Andrew Jakson(membru mason), avocatului naţional-republican Henry Clay şi militarului John Floyd . Ce-i drept, William Wirt fusese el însuşi mason, dar a fost exclus. Chiar a admis că societatea masonică era doar un club social şi caritabil fără obiective conspiraţioniste. Deşi a obţinut 100 000 de voturi populare şi 7,8% din voturile electorale clasându-se pe poziţia a patra , Andrew Jackson a obţinut o victorie uşoară (peste 700 000 de voturi populare şi 54,2% din voturile electorale), câştigând un al doilea mandat de preşedinte. Wirt a murit doi ani mai târziu în 1834.

8. Victoria Woodhull-prima femeie-candidat

La alegerile din 1872, clarvăzătoarea Victoria Woodhull din Ohio a fost prima femeie care a candidat pentru preşedinţie din partea Partidului Drepturilor Egale ce avea să se lupte cu Ulysses S. Grant. Se întâmplase cu 50 de ani înainte de emiterea amendamentului ce legaliza dreptul femeilor de a vota. A fost prima femeie care a deschis o afacere de brokeraj pe Wall-Street, fiind susţinută de magnatul industriaş Cornelius Vanderbilt. Susţinea o campanie progresivă pentru acordarea dreptului de vot femeilor, dreptul de divorţ, libertatea sexuală, abolirea pedepsei cu moartea, controlul naşterilor şi legalizarea prostituţiei. Neavând success în a-l lua pe aboliţionistul Frederick Douglas ca partener de campanie, Woodhull a continuat campania sa de emancipare a femeilor. Dar cu câteva zile înainte de alegeri a fost arestată şi închisă sub acuzaţia că a distribuit materiale literare obscene pentru a publica un articol în care acuza un ministru pentru o relaţie extraconjugală. Preşedintele republican Ulysses Grant a câştigat un nou mandat, învingându-l pe republicanul liberal Horace Greeley. După ce a fost eliberată, Victoria Woodhull s-a mutat pentru tot restul vieţii în Regatul Unit.

7.Horace Greeley-excentricul ziarist

Fondator al ziarului New York Tribune, ziaristul excentri Horace Greeley (din New Hampshire) şi-a asigurat nominalizarea atât a Partidului Democrat, cât şi a Partidului Republican Liberal, pentru a-l goni pe Ulysses Grant de la Casa Albă. A fost caricaturizat şi satirizat de presă datorită înfăţişării sale. Soţia sa a murit , iar sănătatea sa a devenit precară încât a fost internat la azil. La 5 noiembrie au avut loc alegerile, urmând ca până la sfârşitul lunii să fie numărate voturile electorale. Candidatul republican liberal , Horace Greeley, a murit pe 29 noiembrie 1872, chiar înainte să se anunţe rezultatele alegerilor: el obţinuse doar 66 de voturi electorale pe când republicanul Ulysses Grant obţinuse 286 de voturi electorale, câştigând un al doilea mandate prezidenţial.

6.Eugene V. Debs-socialistul

Născut în Indiana, a candidat de 5 ori la preşedinţie, ultima oară în anul 1920. Doi ani mai devreme, ca lider al unei mişcări pacifiste, a fost acuzat de răzvrătire, i-a fost anulată cetăţenia şi condamnat la 10 ani de închisoare pentru un discurs de incitare la rezistenţă. Debs a primit nominalizarea Partidului Socialist de a candida la preşedinţie şi şi-a început campania la penitenciarul federal Atlanta, având sloganul “from jailhouse to White House”. A strâns 900 000 de voturi populare, aflându-se pe poziţia a treia după democratul James Cox (9 milioane de voturi) şi republicanul Warren G. Harding (16 milioane de voturi populare). Preşedintele Harding l-a eliberat în 1921, dar nu i-a mai acordat cetăţenia americană, aceasta fiind restabilită în 1976, la 50 de ani de la moartea lui Debs.

5.William Dudley Pelley-nazistul

În 1936, înaintea începerii celui de-al doilea război mondial şi pe fondul ascensiunii fascismului în Europa, William Dudley Pelley, un mistic şi acolit al cancelarului nazist german Adolf Hitler, şi-a lansat candidatura la preşedinţie. Scenarist de filme din Massachusetts, a creat Doctrina Eliberării, un sistem religios alcătuit din elemente filosofice de tip New Age şi spiritualism. Fiind fascist şi antisemit, opus programului New Deal , a creat grupul paramilitar anti-imigraţie numit Legiunea de Argint a Americii. Pelley avea să lupte pentru Casa Albă împotriva preşedintelui democrat de atunci, Franklin Delano Roosevelt. Deşi Roosevelt a fost reales ca preşedinte , învingându-l pe republocanul Alf Landon, Pelley a reuşit să obţină 2000 de voturi. Şi-a continuat activitatea până când a fost încarcerat sub acuzaţia că publica lucrări de literatură pro-nazistă. După ce a fost eliberat, a fost acuzat de fraudă. A murit în 1965, în Indiana.

4.Gracie Allen-actrita de comedie

Actriţa de comedie de profesie la o emisiune de radio alături de soţul ei George Burns, în 1940, Gracie Allen (din California) şi-a lansat candidatura spectaculos, aruncându-şi pălăria pe ring în faţa spectatorilor. Mascota ei era un cangur, iar sloganul era “Este în geantă”. Allen a cutreierat ţara în lung şi-n lat, ţinând discursuri despre datoria naţională. În faţa fanilor declarase“noi suntem mândri să o avem, e cea mai mare datorie din lume”. A refuzat să numească un partener pe post de vicepreşedinte, ea spuand că “în administraţia ei nu va tolera niciun viciu”. Prima doamna de atunci, Eleanor Roosevelt, a venit la invitaţia lui Allen pentru a-i vorbi în cadrul Clubului de presă al femeilor. În cele din urmă, Allen şi-a suspendat gluma de campanie cu câteva luni înainte de alegeri, fiind aleasă ca primar într-un orăşel din Michigan. Chiar şi aşa, în ziua alegerilor se raportează că a primit mii de voturi. Neavând o opoziţie serioasă, preşedintele democrat Franklin Delano Roosevelt a fost reales pentru a treia oară, învingându-l pe republicanul Wendell Willkie. Ca o stea a Hollywoodului, şi-a continuat activitatea în televiziune şi actorie până la moartea ei din 1964.

3.Earl Browder- comunistul

Născut în Kansas, Earl Browder a candidat la alegerile din 1936 şi în 1940 împotriva lui Roosevelt, obţinând 100 000 de voturi. A apărut pe coperta revistei Time ca chip iconic al marxismului american. A fost acuzat pentru că avea legături cu spionajul sovietic pe teritoriul Americii şi se presupune că el însuşi a recrutat mulţi spioni americani care să lucreze în favoarea Uniunii Sovietice. Cu toate astea, nu a fost niciodată condamnat pentru spionaj, dar în schimb a fost închis pentru folosirea unui paşaport fals, fiind graţiat în 1941. A fost exclus din Partidul Comunist după terminarea celui de-al doilea război mondial, argumentând că filosofia marxistă ar putea coexista cu capitalismul.

2.Benjamin Spock-doctorul hippie

Autor al unor cărţi de îngrijire a copiilor şi medic pediatru de profesie din Connecticut , câştigător al unei medalii olimpice de canotaj în 1924 şi candidat la preşedinţie la alegerile din 1972: acesta era Benjamin Spock. A protestat împotriva intervenţiei americane în Vietna şi a fost un aprig susţinător al dezarmării nucleare, legalizării marijuanei şi asistenţei medicale gratuite. A obţinut doar 78 000 de voturi, aflat pe poziţia a cincea, în timp ce preşedintele republican Richard Nixon l-a învins (obţinând 60,7%) pe democratul George McGovern (37,5%).Spock şi-a continuat profesia de activist politic, ulterior fiind arestat de multe ori pentru nesupunere civilă. A murit în 1998 la vârsta de 94 de ani.

Menţiuni speciale:

Vermin Supreme- artist anarhist, a candidat la alegerile primare în cadrul partidului liberarian pentru alegerile din 2012 şi în 2016, dar nu a obţinut nominalizarea, primind un singur vot . A spus că dacă va fi ales preşedinte, le-a promis tuturor americanilor că le va da câte un ponei , că va crea locuri de muncă în cadrul proiectului de cercetare a călătoriei în timp şi va face din puterea zombiilor surse de energie.

Joan Jett Blakk (Terence Smith)-artista, şi-a lansat candidatura la preşedinţie la alegerile din 1992 cu sloganul “Lick Bush în ’92!” A mai candidat şi în 1996 cu sloganul “Lick Slick Willie în ’96!” Evident că sloganurile sale nu au fost pe placul alegătorilor.

Gabriel Green-ufolog care pretinde că a avut contacte cu extratereştrii de pe Marte, Venus, Alpha Centauri şi Pleiade , a candidat la alegerile din 1960 şi 1972.

Joe Walsh-chitarist, a candidat la alegerile din 1980 promiţând gaz gratis pentru toată lumea.

Jello Biafra-cântăreţ al formaţiei Dead Kennedys , a candidat în 2000 la preşedinţie alături de un activist întemniţat şi condamnat la moarte, Mumia Abu-Jamal, pe post de vicepreşedinte.

Kanye West –rapper, cunoscut mai degrabă pentru implanturile soţiei sale, şi-a anunţat candidatura pentru alegerile din 2020.

Limberbutt McCubbins-pisica; a fost primul animal al cărui stăpân i-a anunţat candidatura în cursa pentru Casă Albă din 2016, cu sloganul “Meow Is The Time”, doriind nominalizarea în cadrul Convenţiei Partidului Democrat. Nu a primit-o.

Iar acum, iată cel mai controversat candidat prezidenţial din istoria Statelor Unite ale Americi:

1.Donald Trump-excentricul afacerist si om de televiziune

În iunie 2015, afaceristul republican Donald Trump şi-a anunţat candidatura pentru preşedinţia Statelor Unite după ce a ţinut un discurs privind imigraţia ilegală, şomajul, datoriile, terorismul islamic. Sloganul său “Make America Great Again”, inspirat după cel al lui Reagan, a făcut vâlvă. S-a axat pe patriotismul american, religie, autonomie fiscală şi pe lupta împotriva corectitudinii politice şi multiculturalismului. A promis că va construi “un zid” la graniţa SUA-Mexic pentru a stopa imigraţia ilegală, justificând motive ca infracţiunile comise de imigranţii ilegali, că va interzice accesul musulmanilor pe teritoriul american, că va desfiinţa Obamacare (programul medical de asigurări iniţiat de preşedintele actual) şi de asemenea a promis că va duce un război economic cu China, acuzând-o că aceasta fură locurile de muncă şi producţia americanilor. Promite că va eradica terorismul, neaducand însă o soluţie concretă. Nu demult l-a acuzat pe Obama că nu s-ar fi născut pe teritoriul Statelor Unite, îndoindu-se de cetăţenia sa. Campania sa nu a fost lipsită de controverse şi chiar acte de violenţă produse de participanţi la discursurile sale. Şi-a retras multe afirmaţii când a văzut că popularitatea sa scade şi şi-a cerut scuze, deşi a continuat să comită gafe şi să adreseze insulte şi jigniri multor persoane, provocând scandaluri mediatice.

A denigrat statutul de erou al unui soldat american musulman ucis în Irak, a lăudat lideri autoritari şi dictatori ca Vladimir Putin şi Kim Jong-un considerându-i “lideri” şi chiar i-a elogiat pe Saddam Hussein şi Muammar Gaddafi , declarând că erau un rău necesar pentru reprimarea teroriştilor şi fanaticilor musulmani. A cochetat cu teorii ale conspiraţiei şi chiar este susţinut făţiş de Alex Jones, deţinătorul site-ului conspiraţionist Info Wars. A refuzat să-şi facă publice declaraţiile fiscale pe venit şi de avere. Din 1995 nu şi-a mai plătit taxele. Zilnic, pe contul său de Twitter, lansează atacuri asupra multor personalităţi şi scrie comentarii scandaloase,chiar rasiste. Ba chiar a declarat că “schimbările climatice sunt o farsă”.

Şi-a jignit şi colegii republicani şi a insultat şi jurnaliste, inclusiv un model. De curând au ieşit la iveală înregistrări audio realizate acum un deceniu în care el făcea afirmaţii misogine şi la adresa femeilor.

Rămâne de văzut pe 8 noiembrie dacă Donald Trump va fi primul candidat controversat care va ajunge la Casă Albă. Oponentul său, democrată Hillary Clinton, senator şi fost secretar de stat, are şanse sporite de a deveni prima femeie preşedinte a Statelor Unite ale Americii.

