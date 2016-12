Cat de sangeroasa era perioada medievala ?

De la certuri aprinse pana la violuri si ucideri in masa, violenta arunca un val de umbra peste perioada Evului Mediu. Cu toate acestea, potrivit celor spuse de Hannah Skoda, stramosii nostri medievali erau la fel de ingroziti de gesturile de brutalitate fara noima la fel ca si noi.

In jur de 1 300, in nordul Frantei , un personaj dubios pe nume Jacquemon a mituit un paznic de la inchisoare sa-l lase pe ginerele sau care ii era antipatic, sa sufere o moarte teribila in inchisoare. Atunci, Jacquemon cu ajutorul fiului sau si-a ucis nepotul , Colart Cordele. Sarmanul Cordele l-a urmat pe Jacquemon in timpul recoltei, incercand sa culeaga graul ramas in urma sa, insa l-a enervat pe unchiul sau prin faptul ca a venit prea aproape de acesta. Jacquemon l-a apucat pe nepotul sau de gluga, l-a azvarlit brusc la pamant si “si-a pus calul sa alerge iar si iar” peste trupul sangerand.

( AICI poza recolta grau)

Aceasta scena pare ca este decupata din Game of Thrones – nu e de mirare ca aceasta perioada a devenit un sinonim cu violenta. Intr-adevar, in timpul unei scene violente din filmul Pulp Fiction, unul dintre personaje ameninta ca: “ Iti voi aplica un tratament medieval”. Nu e nevoie sa explicam ce ar fi presupus acest lucru deoarece stereotipul medieval violent, chiar sadistic ne este bine cunoscut tuturor.

Cat de precis este insa acest stereotip? Episodul Jacquemon arata ca destul de multe fapte din scrierile medievale socheaza. Mai frapant insa este faptul ca si oamenii acelor timpuri erau terifiati de evenimentele ce se petreceau sub ochii lor. Desigur, acest epidsod a ajuns in atentia noastra deoarece a provocat o reactie de amploare: a fost considerat anormal si inacceptabil.

Masuri de violenta

Nivelul de violenta interpersonala a fost cu siguranta mai mare in Evul Mediu decat astazi, insa este foarte dificil de cuantificat acest lucru cu precizie – cu atat mai mult cu cat adaugam razboaiele si ororile genocidului. In mare parte, acest lucru se datoreaza naturii schimbatoare a tipurilor de acuzare. Semnificatia violentei criminale s-a schimbat de asemenea; de exemplu violul si violenta domestica erau descrise foarte strict in Evul Mediu.

Istoricul Laurence Stone a calculat ca nivelul de omucideri in Anglia medievala era de cel putin 10 ori mai mare decat astazi. Desigur, nu este nici o indoiala ca era foarte periculos sa traiesti in acele vremuri. Un caz exceptional, chiar si dupa standardele medievale, este oferit de Oxford-ul secolului 14. Nivelul de violenta era considerat inacceptabil de mare de catre oamenii acelor timpuri: in anul 1340, rata omuciderilor era de aproximativ 110 la 100 000 locuitori. Tot in Marea Britanie, in 2011 aceasta rata era de 1 la 100 000.

De ce erau totusi cazurile de violena interpersonala atat de frecvente in evul mediu? Istoricii au oferit diverse explicatii. Steven Pinker de pilda, a avansat o teorie de ordin psihologic, sustinand ca omenirea a invatat abea tarziu sa isi dreseze impulsurile salbatice.

Alti istorici au argumentat aceste situatii conflictuale prin excesul de alcool, si prin faptul ca multi oameni hoinareau purtand arme si pumnale, acesta fiind un lucru obisnuit. Pe atunci nu existau forte de politie permanente, cum avem in ziua de azi, iar in multe cazuri prinderea unui infractor depindea de cooperarea comunitatii.

Reactii la adresa violentei

Oamenii din Evul Mediu vedeau violenta ca pe o problema ce ii afecta si despre care discutau.

Cultura cavalerilor reprezinta un mod in care violenta a fost canalizata. Insa, cavalerii sunt responsabili pentru unele dintre cele mai sangeroase episoade din istorie ( de exemplu Razboiul de 100 ani).

Cel mai important indiciu pentru faptul ca oamenii erau afectati de conflicte este faptul ca scriau despre acestea. Literatura medievala este plina de descrieri despre metodele de tortura, insa la o privire mai atenta a acestor texte se observa ca tortura era imbracata intr-un vesmant demonic.

Bibliografie: BBC History Magazine, January 2016, How bloody was medieval life?