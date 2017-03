Reginele frumuseții din istoria ”Miss World”

Miss World este cel mai vechi concurs de frumusețe din lume. A fost înființat în 1957 de către Eric Morley, un agent de publicitate britanic. Inițial a fost conceput ca un simplu eveniment, dar s-a dovedit a fi atât de popular încât a devenit un eveniment anual.

Potrivit site-ului Bright Side, a fost realizată o listă cu cele mai frumoase femei din lume și care sunt câștigătoare ale competiției Miss World.

Susana Duijm, Venezuela – Miss World 1955

Venezuela deține recordul pentru câștigarea competiției Miss World. Reprezentantele acestei țări au câștigat în total de șase ori, iar Susana a fost prima, în anul 1955. Grație acestui titlu, și-a urmat o carieră reușind să lucreze ca prezentator Tv.

Penelope Coelen, South Africa - Miss World 1958

În vârstă de 18 ani, Penelope Coelen a extaziat publicul și a devenit prima câștigătoare a competiției din Africa de Sud. Mai târziu, a revenit în țara natală, unde s-a căsătorit și a devenit mama a cinci fii, și acum are trei nepoți. Coelen este interesată de fotografie și este proprietara unui salon de frumusețe. Un tip de trandafir a fost numit după ea: Rosa Penny Coelen.

Ann Sidney, Marea Britanie – Miss World 1964

Ann Sidney a fost a doua reprezentantă din țara ei care a câștigat competiția Miss World. După victoria ei, Ann a jucat o serie de roluri minore la televiziune, inclusiv în The Avengers și Are You Being Served? Ea a mai jucat în filmul lui James Bond, You only live twice.

Click aici pentru restul articolului