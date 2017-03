Raquel Welch & Ursula Andress. Totul depre sex simbolurile anilor ’60

„Cea mai dorită femeie a anilor ’60“ versus Prima Bond Girl din istoria cinematografică. Sau două actriţe emblematice, care au spart gheaţa pe marele ecran cu senzualitatea şi îndrăzneala lor.

Imaginea lor în costum de baie întipărită atât pe pe­liculă, cât mai ales în me­moria întregii populaţii masculine (şi nu numai) este mai emblematică de­cât tot restul filmelor în care şi-au făcut apariţia cele două sex simbo­luri ale anilor ’60. De fapt, Raquel Welch (76) a fost desemnată, anul trecut, „Cel mai sexy trup în bikini al tuturor timpurilor“, iar pe cel de-al doilea loc al clasamentului se află nimeni alta decât rivala sa din tine­reţe, Ursula Andress (80). Cele două actriţe au reuşit performanţa de-a le surclasa pe divele actuale Kate Upton şi Kelly Brook, şi asta chiar după 50 de ani de când făceau furori cu fizicul lor atrăgător.

Raquel Welch

O fi abandonat Raquel cariera de balerină (după un deceniu întreg de antrenamente intense) când instructorul ei i-a spus că nu avea fizicul potrivit, însă frumoasa tânără şi-a luat revanşa când și-a etalat, în filmul One million Years B.C., trupul cât se poate de bine proporționat. Şi, datorită calităţilor fizice cu care a fost înzestrată, dar şi a îndrăznelii de a le afişa fără urmă de pudoare, bruneta de origine boliviano-brita­nică a devenit peste noapte o ade­vărată bombă sexy. Nici n-a mai contat că n-a avut decât trei replici de rostit în faţa camerei de luat ve­deri în filmul cu pricina, trupul ei desăvârşit a vorbit de la sine. Poste­rul cu ea într-un costum de baie minuscul pentru acea vreme (de fapt primul bikini din lume!) s-a bucurat de cele mai mari vânzări şi a transformat-o într-un sex simbol veritabil. Dar cum era viaţa lui Raquel înainte de-a deveni una dintre cele mai râvnite femei din lume? Nicidecum spectaculoasă!





Născută Jo Raquel Tejada, în septembrie 1940, copila era nelipsită de la slujba de du­minică dimineaţă de la biserică. În ciuda educaţiei destul de stricte, însă, Raquel visa la o carieră artistică de un succes răsunător. A studiat, aşadar, baletul de la 7 ani, dar a fost nevoită să renunţe la performanţă din cauza recomandării propriului instructor. Frumuse­ţea înnăscută nu i-a trecut, totuşi, neobserva­tă, la 14 ani câştigând titlul Miss Fotogenie în cadrul unui concurs local de frumuseţe. A par­ticipat la mai multe astfel de competiţii, însă marea ei oportunitate a continuat să se lase aşteptată. După terminarea liceului, în 1958, a rămas însărcinată (cu Damon) şi s-a măritat, drept urmare, cu tatăl copilului şi iubitul ei din liceu, James Welch. La scurt timp după nuntă, a venit pe lume al doilea ei copil, Tahnee, însă responsabilităţile părinteşti n-au ţintuit-o acasă, dimpotrivă, au motivat-o să continue să-şi urmeze visul. Dacă baletul şi modellingul au fost cauze pierdute, doamna Welch şi-a în­dreptat atenţia spre actorie. A câştigat o bursă în domeniu, a urmat câteva cursuri de profil şi a câştigat ulterior câteva roluri în producţii teatrale de calitate mediocră, ceea ce, evident, nu au ajutat-o să dea lovitura la Hollywood. Nereuşind să scape nici măcar de grija zilei de mâine, tânăra mămică s-a văzut nevoită să se angajeze la un post local de televiziune din San Diego, unde a început să prezinte rubrica de meteo. Tot în acea perioadă, s-a separat de domnul Welch şi s-a mutat cu copiii în Dallas, dar situaţia ei nici urmă să se îmbunătăţească. De-abia reuşea să le asigure copiilor strictul necesar din salariul de chelneriţă pe care-l avea şi joburile ocazionale de modelling.

Lucrurile au luat o turnură favorabilă abia în 1963, când Raquel s-a mutat în Los Ange­les şi, împreună cu managerul Patrick Curtis, a pus la cale planul de-a lua cu asalt Cetatea Filmului. Metoda folosită? S-a transformat într-un sex simbol, cum altfel?! Şi, deloc sur­prinzător, a funcţionat! Rolul din One Million Years B.C. i-a adus notorietatea mult dorită. Propunerile profesionale au început să apară, la fel şi încasările substanţiale pentru apariţia sa în filme precum The Biggest Bundle of Them All şi Shoot Loud… Louder… I Don’t Understand (pentru care a primit 65.000 de dolari, o sumă considerabilă pentru acele vremuri). Însă nici până-n ziua de azi nu se poate vorbi despre o carieră semnificativă în cinematografie. Raquel a primit, de-a lungul anilor, mai multe laude pentru fizicul său impresionant decât pentru talentul actoricesc. A fost denumită „Cea mai dorită femeie a anilor ’70“ de către cei de la Playboy şi, tot în acea perioadă, a par­ticipat la ceremonia de decernare a premiilor Oscar de numeroase ori, însă numai pentru a înmâna statueta altor actori. Ah, a primit, to­tuşi, şi ea Oscarul, dar numai pentru că Goldie Hawn, câştigătoarea de drept, nu a putut fi prezentă la eveniment şi Raquel a ridicat pre­miul în locul acesteia.





Lăsând ironiile deoparte, meritele actriţei nu ţin numai de latura estetică. Ea a întru­chipat personaje de-o natură radical opusă faţă de cele interpretate de sex simbolurile de dinaintea ei, în anii ’50 (precum Marilyn Monroe, care portretiza blonda naivă, supu­să negreşit bărbatului). Mai mult de-atât, a cochetat şi cu muzica, lansând, în 1987, sin­gle-ul This Girl’s Back In Town, iar în 1974, a câştigat un Glob de Aur pentru musicalul The Three Musketeers. Un succes şi mai însemnat l-a avut în afaceri, profitând – la propriu – de notorietatea şi frumuseţea sa. Colecţia de peruci HAIRuWEAR, care poartă semnătura Raquel Welch, se bucură şi-n ziua de astăzi de un succes real, în timp ce cărţile şi case­tele video despre fitness, yoga, frumuseţe şi stil de viaţă sănătos, scoase pe piaţă de divă începând cu 1984, i-au rotunjit frumuşel con­turile din bancă.

Ursula Andress





O altă frumuseţe incontestabi­lă a anilor ’60 şi, inevitabil, rivala lui Raquel Welch a fost Ursula Andress (80), devenită cunoscută ca prima Bond Girl din seria blockbusterelor hollywoodiene cu agentul 007. Carie­ra ei a fost, de asemenea, marcată de o apariţie într-un costum de baie care punea în valoare atuurile fizice ale ac­triţei şi care, drept urmare, a făcut is­torie atât în cinematografie, cât şi în fashion. Şi, culmea, nici în cazul ei nu a contat atât de mult contextul, faptul că nu era în stare, ca parteneră a lui James Bond, să rostească replicile personaju­lui Honey Ryder, din cauza accentului ei nemţesc prea puternic şi a faptului că nu stăpânea deloc limba engleză (mo­tiv pentru care vocea ei a fost dublată de Nikki van der Zyl în filmul Dr. No – 1962). Când Ursula a ieşit din mare în acel costum de baie alb, cu părul răvăşit şi trupu-i desăvârşit, rumenit de soare, nimănui nu i-a mai păsat nici de dicţie, nici de vreo necesitate pentru talent ac­toricesc. „Acel bikini mi-a adus succe­sul!“, avea să recunoască Andress ani mai târziu. „După ce am fost prima Bond Girl din istoria cinematografică, am avut po­sibilitatea să-mi aleg rolurile ulterioare şi să-mi câştig independenţa financiară“, a declarat recunoscătoare. Faimosul cadru cu Ursula din Dr. No a fost votat, în 2003, drept unul dintre cele mai sexy momen­te de pe marele ecran, iar întregul rol i-a adus protagonistei, în 1964, un Glob de Aur, şi faima de pe urma căreia profită şi-n ziua de azi.

Click aici pentru continuare