Președinte de patru ori: cum a câștigat Franklin Delano Roosevelt patru mandate la Casa Albă

În prezent, un politician american nu poate candida pentru mai mult de două mandate prezidențiale. Regula datează de mai bine de șaptezeci de ani și a fost impusă după Al Doilea Război Mondial. Până atunci nu exista nicio limitare oficială a numărului de mandate. Astfel, a fost posibil ca democratul Franklin Delano Roosevelt să candideze și să câștige alegerile prezidențiale nu mai puțin de patru ori!

1932. Roosevelt îl învinge pe președintele în funcție Herbert Hoover

În 1932, în al treilea an al Marii Crize Economice, republicanul Herbert Hoover, președintele în exercițiu, s-a confruntat în alegeri cu democratul Franklin D. Roosevelt, politician cu experiență și guvernator al statului New York. În campanie, Hoover a mizat pe apărarea politicii din timpul mandatului său, în timp ce Roosevelt a făcut puține propuneri precise, propunând în schimb o atitudine mai pozitivă și orientată către viitor. Pe fondul profundelor nemulțumiri din țară (la acel moment, numărul șomerilor ajungea la 13 milioane de oameni), Roosevelt a câștigat detașat la o diferență de circa șapte milioane de voturi (și 472 de electori vs. 59).

1936. Roosevelt vs. Alfred Landon

În 1936, Roosevelt a candidat pentru un al doilea mandat. Republicanii l-au propus drept adversar pe guvernatorul statului Kansas, Alfred Landon, a cărui campanie s-a centrat pe respingerea New Deal-ului, planul economic pentru scoaterea Americii din criză. Campania a scos la iveală polarizarea societății americane: 80% din ziare sprijineau pe republicani, acuzându-l pe Roosevelt că impune o economie centralizată, în timp ce oamenii de afaceri erau de părere că programul New Deal distruge individualismul american și amenință libertatea țării. Roosevelt s-a bazat însă pe o coaliție de diverși susținători – fermierii din Vest și Sudul țării, muncitorii din industrie, imigranții și intelectualii reformatori și, pentru prima dată, votanții afro-americani, care până atunci se aflau în tabăra adversă – și a câștigat din nou alegerile la o diferență colosală: 27.7 milioane de voturi vs. 16.6 milioane.

1940. Roosevelt câștigă datorită războiului

Până la momentul 1940, cutuma era că președinții se limitează la două mandate la Casa Albă. Teddy Roosevelt mai candidase pentru un al treilea mandat, la începutul secolului XX, dar pierduse în favoarea lui Woodrow Wilson. Nu exista, prin urmare, un precedent pentru un președinte cu mai mult de două mandate.

Însă situația din 1940 – cu războiul care izbucnise în Europa – era una cu totul excepțională, iar americanii au preferat să voteze un lider cu experiență, care să poate conduce țara într-o perioadă dificilă.

1944. Roosevelt vs. Thomas E. Dewey

La începutul anului 1944, în toiul implicării Americii în război, era deja clar că președintele Roosevelt urmărește să obțină un nou mandat la Casa Albă. Adversarul său a fost guvernatorul New York-ului, Thomas E. Dewey, care a pierdut în pofida tuturor controverselor campaniei. Americanii se întrebau deja dacă nu cumva patru mandate pentru același om nu sunt prea multe și dacă Roosevelt, ale cărui probleme de sănătate erau cunoscute, mai poate face față funcției. Președintele a câștigat însă alegerile tot pe fondul politicii externe, mizând pe ideea că într-un moment de criză – așa cum era războiul – schimbarea unui lider care s-a dovedit a fi exemplar nu e indicată.

Roosevelt nu a apucat însă să-și termine mandatul și nici măcar să vadă America ieșind victorioasă din război. A murit în aprilie 1945 în urma unui atac cerebral, iar locul său a fost luat de vicepreședintele Harry Truman. În 1947, cât acesta se afla încă la Casa Albă, Congresul a adoptat amendamentul prin care numărul mandatelor prezidențiale era limitat la două.