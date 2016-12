Ordinul Cavalerilor Teutoni. Misionarism creştin şi acţiuni militare

Fondat de către doi comercianți peregrini, și cu ajutorul financiar al negustorilor din Bremen şi Lubeck, Ordinul cavalerilor teutoni a luat naștere în anul 1190, în orașul Acra din Israel. Organizație de tip militar-religios, aceștia au luat parte la numeroase evenimente istorice, de la cruciade până la războaiele cu marile puteri europene. Au avut și o misiune socială prin construirea de spitale și ajutorarea creștinilor în expedițiile lor către Țara Sfântă.

Teutonii, de la apariție până la crearea statului propriu-zis în Europa

Cavalerii teutoni au avut inițial ca sarcină, apărarea teritoriilor statelor din Orientul Mjlociu, dar și a orașului Acra. După înfrângerea creștinilor de către musulmani, teutonii s-au retras in Transilvania, în 1211. Motivul era unul simplu, regele Ungariei, Andrei al II-lea, avea nevoie de sprijin în lupta sa cu grupurile de kipceaci, populație de origine turcică din Asia. Aceștia amenințau granița sud-estică a statului ungar. Cavalerii teutoni au rezidat in Ungaria doar 14 ani, după care au fost izgoniți de armatele lui Andrei al II-lea, deoarece au încercat să intre sub protecția papală, în loc să opteze pentru suveranitatea maghiară, devenind astfel independenți.

În 1230 după emiterea Bulei de aur de la Rimini, liderul teutonilor, marele maestru Hermann von Salza a declanșat cruciada împotriva prusacilor, cu scopul creștinării acestora. La scurt timp, ordinul religios s-a răsculat împotriva Poloniei, și cu ajutorul Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, au cucerit provincia Chelmno (nordul Poloniei), devenind stăpânii de drept ai acesteia. Astfel, în secolul al XIII-lea, a fost creat un stat independent, numit Statul monastic al Cavalerilor Teutoni. Acestuia i-au fost încorporate rând pe rând teritoriile prusace cucerite, iar mai apoi Livonia.

Relațiile cu alte state și bătălii memorabile

Statul nou creat a reprezentat un avantaj în ceea ce privește organizarea ordinului teuton, atât din punct de vedere administrativ, militar și religios. Cavalerii aveau un capital solid, iar cu ajutorul mercenarilor veniţi din toată Europa, au devenit o mare putere navală în Marea Baltică. Campaniile de creștinare a populațiilor din estul Europei au fost mai ușor de întreprins. După succesul înregistrat în Lituania, care devine un stat creștin, catolic din anul 1387, ordinul își pierde parțial scopul în Europa. Cu toate acestea, cavalerii germani au inițiat în continuare expediții împotriva statelor vecine. Polonia, Marele Ducat al Lituaniei și Republica Novgorod au fost doar câteva dintre țintele vizate de aceștia. Dorința de expansiune spre Novgorod, a fost sortită eșecului după înfrângerea cavalerilor germani în Bătălia de pe Gheață (lacul Peipus), la graniţa Estoniei cu Rusia, în anul 1242. Armata prințului Aleksandr Nevsky a obținut o victorie categorică în fața teutonilor.

O altă bilă neagră a ordinului teuton este ilustrată prin lupta de la Grunwald (Tannenberg), din anul 1410. De data aceasta, inamicul a fost de factură duală, respectiv alianța polono-lituaniană care îi înfrânge pe cavaleri, și mult mai grav va afecta armata acestora. Un moment de cotitură în istoria Ordinului teuton l-a reprezentat asediul de la Marienburg, din toamna aceluiași an, în care capitala ordinului a fost apărată cu vitejie, și în cele din urmă salvată. Astfel, ordinul a fost salvat de la dispariție, reluându-și ușor activitatea.

Teutonii sub regimul lui Napoleon și al lui Hitler

Marii maeştri, membrii ai marilor familii germane (după 1761, membrii ai casei Habsburg-Lorraine), au continuat să stăpânească peste ţinuturile importante din Germania. Cavalerii teutoni din Germania şi Austria erau de multe ori numiţi comandanţi ai trupelor de mercenari, aflaţi in slujba casei de Habsburg, în vremea când Europa se confrunta cu războaiele otomane. Istoria militară a ordinului teuton se sfârşeşte în 1809, când Napoleon ordonă desfiinţarea acestuia. Ordinul a continuat să existe, desfăşurând însă, doar acţiuni sociale. În timpul Germaniei naziste ordinul a fost persecutat, iar după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, acesta a fost reînfiinţat în Germania şi Austria. În prezent, Ordinul Cavalerilor Teutoni desfășoară activități nemilitare caritative în Europa Centrală.

