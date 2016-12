Istoria fotoliului de masaj – de la metode rudimentare la tehnici de ultima generatie oferite de Komoder (P)

Dupa o zi stresanta, cu totii ne dorim putina relaxare si, daca este posibil, un moment in care cineva sa ne faca un masaj, fie el doar de 5 minute. Masajul produce efecte pozitive asupra corpului, ameliorand considerabil durerile musculare, totodata relaxand muschii capului, gambelor si chiar si muschii mainilor. Dupa efortul de la munca, o pauza de relaxare este binevenita si bineprimita. Cu un fotoliu de masaj care sa iti relaxeze toate grupele importante de muschi, cum sunt cele oferite de compania Komoder, ai putea avea parte de rasfat in fiecare zi.

Desi fotoliul de masaj este o metoda de ultima generatie, practica masajului a fost un procedeu utilizat inca din antichitate. De la egipteni, greci, indieni la chinezi, toti aveau propriile practici de masaj care sa le inlature stresul provocat de muschii tensionati.

Ce metode de masaj se foloseau inainte de era tehnologica

Cu toate ca nu era denumit si cunoscut ca fiind o practica de relaxare, primele adaptari ale masajului le intalnim la greci si romani. Acestia foloseau varii tehnici de masare a muschilor in activitatile sportive, fiind metode importante de ingrijire a atletilor.

In India antica, spre exemplu, masajul a fost cunoscut si practicat mai mult ca un ritual. O metoda adaptata si in zilele noastre, ungerea corpului cu uleiuri aromate si imbaierea in apele fluviilor si lacurilor, pentru acestia sacre, a fost si inca este practicata de acest popor.

Intr-o alta tara, pe un alt continent, acum 2000 de ani, in China, se folosea masajul cu cutite si satare. Mai degraba o metoda pentru cei curajosi, aceasta practica se realiza prin „batatorirea” intregului corp cu un satar. Cutitele infipte in muschi erau special create pentru aceasta metoda, iar efectul lor era de a ajunge in zona cea mai tensionata a muschilor, in zona unde mainile nu o pot face, stimuland in acest fel circulatia sangelui, dar si imbunatatirea metabolismului. Desi suna foarte bizar, se pare ca aceasta practica inca este utilizata in zone restranse din Taiwan.

Si in Romania, oamenii au aplicat diverse tehnici de masaj inca din cele mai vechi timpuri, prin binecunoscutele metode ca frectia, trasul si batatoritul, mai degraba folosite in diferite afectiuni, deficiente fizice sau accidente si mai putin ca metode de relaxare.

Metoda revolutionara de relaxare a fotoliului de masaj

Tehnologia a avansat, iar ca o consecinta a acesteia in zona de practica kinetoterapeuta, a aparut revolutionarul fotoliu de masaj. In prezent, fotoliul de masaj este un aparat profesional foarte eficient, ajungand sa reduca tensiunea musculara acumulata din timpul zilei si, totodata, sa iti induca o stare mentala pozitiva, inlaturandu in acelasi timp anxietatea si depresia. Mai mult decat atat, acest scaun de masaj iti imbunatateste capacitatea de concentrare si iti relaxeaza fiecare grupa de muschi.

Cum functioneaza? Ei bine, datorita rolelor si pernelor de masaj care executa miscari tridimensionale, se exercita o presiune asupra muschilor, multe dintre ele avand si capacitatea de a detecta cu ajutorul senzorilor zonele dureroase.

Daca metodele rudimentare nu iti fac cu ochiul si ideea de a te intoarce in trecut nu iti surade, atunci cu siguranta te va incanta un fotoliu de masaj care sa iti ofere relaxare chiar la tine in casa. In acest fel, beneficiezi de un tratament relaxant oricand, chiar si din fata propriului TV, fara sa platesti un maseur.

Fotolii de masaj de la Komoder - calitate si eficienta

