Frank Sinatra & Mia Farrow: o iubire imposibilă în vechiul Hollywood

Ea avea 21 de ani atunci când, în anul de grație 1966, a devenit a treia doamnă Sinatra, cu toate că incredibila diferență de 30 de ani dintre ea și cel care-i putea fi tată nu promitea nimic bun.

Firava actriță care avea să devină faimoasă, peste ani, pentru colecția ei de copii adoptați (nu mai puțin de zece), dând naștere, la rândul ei, altor patru, l-a cunoscut pe celebrul și versatul afemeiat în septembrie 1964, când el filma pentru pelicula „Von Ryan’s Express“. Pe atunci, o Mia de 19 ani pierdea timpul pe platourile de filmare, îmbrăcată doar într-un furou alb transparent, din garderoba serialului TV în care juca, „Peyton Place“. Frageda blondă era, la rândul ei, o stea în devenire a studiourilor 20th Century-Fox.

Foarte slabă, cu tenul palid și ochi albaștri luminoși, cu o înălțime de 1,65 m și o greutate de 44 de kg, Farrow arăta ca un băiețel. Cu toate acestea, marele Sinatra, pe atunci în vârstă de 49 de ani, a reușit să observe dincolo de aspectul ei crud un anumit farmec feminin și tot ce și-a dorit a fost s-o cunoască mai bine.

„Câți ani ai, puștoaico?“, a întrebat-o el, așa cum descrie acest dialog autorul J. Randy Taraborrelli în cartea „Sinatra: Behind the Legend“. „Asta nu-i o întrebare pe care să i-o pui unei doamne. Am 19 ani“, i-a răspuns Mia, trecându-și mâna prin părul ei lung și blond. „M-a cucerit imediat. Mă înnebunea cu părul ăla al ei, omule. Cred că părul m-a atras la ea“, își amintește artistul despre impresia pe care i-a făcut-o atunci Mia.

Sinatra era acea figură paternă de care era atât de atrasă Farrow, o tânără care venea dintr- o familie dezbinată, cu un tată distant și absent. Și mai era ceva: bărbatul vieții ei. Și primul, cel mai probabil. Chiar dacă Frank nu avea tinerețea la care te aștepți de la bărbatul de care te îndrăgostești pentru prima dată, în ochii Miei, artistul era pictat în culorile dragostei. Un amant desăvârșit, un bărbat puternic și un superstar.

