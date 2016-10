Exploratori absolutisti

Ideea unei calatorii este simpla, fara a necesita explicatii, pentru ca deplasarea grupurilor sociale este naturala pentru umanitate, iar curiozitatea nu este o noutate in functiile cerebrale ale oamenilor.

Exploratorii reusesc sa transmita prin actiunile lor un mesaj concludent: popoarele sunt capabile sa formeze conexiuni fara a avea un sprijin lingvistic asemanator, ori costumatii asemanatoare; relieful si structura asezarilor sunt excluse in viziunea propusa.

Primul explorator care devine cunoscut rapid prin intermediul surselor scrise (in perioada existentei sale avusese sansa de a trai in centrul unei congregatii importante europene unde se raspandeste rapid povestea sa) este de fapt un descoperitor al unei lumi imaginare (nu se pot verifica informatiile aflate in “Cartea lui Messer Marco Polo (zis si milionul), cetatean al Venetiei” din cauza faptului ca era o norma comuna adaugarea unor informatii neverosimile in textul unui manuscris).

Primul „Christophor Columb” reitereaza vechimea conceptului de explorare: se remarca prezenta unui comandant al flotelor chineze ( reactia si comportamentul localnicilor la aparitia lui Christophor Columb subliniaza prezenta anterioara a unor straini), diplomat si eunuc la curtea regala in timpul dinastiei Ming- Zheng He.

Navele comandantului chinez sunt extinse (12 metri in lungime, in comparatie cu Santa Maria a lui Columb care avea 26 de metri), echipajul era numeros, insa ordinele imparatului Yong Le nu erau destul de clare in privinta sarcinilor pe care le urmarea supusul lui.

Daca in perioada contemporana lui Zheng He se afirma de catre Curtea Regala ca explorarile trebuiau sa foloseasca in scopul determinarii poporului sa se dezvolte in domeniul economic (prin preluarea resurselor de pe teritoriile gasite), in realitatea moderna este propus unicul motiv pentru care imparatul aproba si sprijina misiunile comandantului: descoperirea unor noi domenii culturale. Privind retrospectiv, cadrul general al calatoriilor intreprinse de carte marii exploratori releva faptul ca nu exista distante mari, ci scopuri bine stabilite si deschidere catre nou.