Disney in Concert: Frozen! 27 Mai 2017, Sala Palatului, Bucuresti

Filmele Disney au cucerit o lume intrega atat prin desenele elaborate si povestile pline de farmec, cat si prin coloana sonora complexa. Spectatorii au avut ocazia sa vada in salile de cinema, de nenumarate ori, cum aceste trei elemente se imbina pentru a crea filme care cuceresc la nesfarsit o lume intreaga. De data aceasta, Disney suprinde cu un concept nou care ii va aduce si mai aproape de poveste. Daca pana acum „Regatul de gheata” a fost vizionat la cinema sau acasa, organizatorii adreseaza publicului invitatia de a revedea filmul, pe 27 Mai 2017, la... Sala Palatului! Dar nu oricum, nu numai ca la cinema, doar cu proiectia integrala, ci si cu trairile si subtilitatile inegalabile oferite de muzica live.

Personajele iubite din „Frozen” coboara de pe marile ecrane pentru a interpreta live toate melodiile adorate de catre cei mici si cei mari. Spectatorii se vor reintalni cu Elsa si cu Ana, Hans si Kristoph si, bineinteles, Olaf si Sven, nu doar in filmul care va rula integral pe ecranul montat special la Sala Palatului pentru acest eveniment, ci si pe scena. Cu participarea orchestrei si corului, intreaga coloana sonora a filmului va fi reprodusa integral, fiecare melodie si fiecare nota muzicala compusa pentru film vor crea o atmosfera unica, o experienta de neuitat pe care numai un astfel de eveniment o poate aduce.

Pe 27 Mai vara ce urmeaza sa inceapa este inghetata, iar Sala Palatului se va transforma intr-un regat de gheata. Alaturi de solisti, orchestra si cor, publicul, copii si adulti, va pleca intr-o aventura de neuitat pentru a aduce vara inapoi.

Filmul „Regatul de gheata” va rula dublat in limba romana, pastrand dialogurile originale. Toate melodiile vor fi interpretate, de asemenea, in limba romana

Biletele se pun in vanzare in data de 7 Decembrie, 2016, online pe www.eventim.ro si in toata reteaua Eventim. Copiii sub 12 ani beneficiaza de 20% reducere din preturile pentru adulti, pentru fiecare categorie de pret, incluzand VIP. Biletele pot fi achizitionate cu preturi incepand de la 56 lei!

In perioada de Sarbatori, cand iarna este binevenita, adultii pot achizitiona bilete cu discount 20%, la aceeasi valoare cu preturile pentru copii. Promotia este valida din momentul lansarii biletelor in vanzare si pana in ziua de Craciun, 25 Decembrie 2016, inclusiv. Dupa aceasta data, preturile pentru adulti vor reveni la valoarea normala.

Evenimentul „Disney in Concert: Frozen” este un concept Disney si o productie realizata sub licenta Disney.