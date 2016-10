Curiozități din istoria cafelei. Americanii au renunțat la ceai în favoarea cafelei din motive patriotice

Oamenii schimba istoria, la fel și geografia sau clima. Dar și lucrurile mai banale pot influența cursul istoriei, precum cafeaua, băutura atât de consumată astăzi.

Planta de cafea își are originile în Africa, în zona Etiopiei, și a fost utilizată de oameni încă de acum mii de ani, însă nu sub forma pe care o cunoaștem astăzi. Potrivit legendelor, strămoșii populației Oromo din Etiopia au fost primii care au observat efectul energizant al plantei. Nu există însă dovezi clare care să ateste că folosirea cafelei cu acest scop - și sub formă de băutură – datează de mai mult de 1500 de ani. Abia începând cu secolul al XV-lea, băutura preparată din boabe de cafea prăjite a câștigat teren și a început să fie tot mai consumată în lumea arabă.

Un veac mai târziu, ea a ajuns în Europa, unde nu s-a răspândit decât după ce Papalitatea a acceptat-o ca fiind o băutură „creștină” – în condițiile în care până atunci ea era asociată musulmanilor și, deci, nerecomandată.

Prima cafenea din Europa s-a deschis la Roma în 1645, iar primii importatori pe scară largă au fost olandezii, prin Dutch East India Company, care aduceau cafea din Indonezia.

Cafeaua și cafenelele au avut un succes nesperat la Londra, rivalizând chiar cu ceaiul, băutura preferată a englezilor. Cafeneaua a devenit loc predilect de întâlnire și dezbateri, dar și inspirație pentru scriitori și compozitori.

Se spune că după Partida de Ceai de la Boston și izbucnirea conflictului ce-avea să ducă la independența Coloniilor americane, americanii au renunțat la ceai și au început să consume mai multă cafea. Creșterea consumului de cafea s-a datorat atât scăderii importurilor de ceai din Anglia, ca urmare a conflictelor, cât și dorinței de a-i sabota pe englezi – cum consumul de ceai nu mai era patriotic, americanii au preferat cafeaua. Există și un document care atestă acest fapt: într-o scrisoare dedicată soției sale, John Adams, cel care va deveni al doilea președinte american, spune că iubește ceaiul, dar că va trebui să se obișnuiască să bea cafea, căci consumul de ceai devenise nepatriotic.

Dacă în Occident cafeaua a influențat istoria în bine, în alte părți ale lumii ea este asociată istoriei sclaviei. Din Etiopia, plantațiile de cafea s-au extins nu doar în alte zone ale Africii, ci și în America de Sud, America Centrală și Asia de Sud-Est, acolo unde europenii au întemeiat colonii. Munca grea de pe plantație – care permitea europenilor să savureze cafea în fiecare zi – era făcută însă de sclavi.