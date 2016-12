Descoperirile recente arată că oamenii au fost capabili să pesuiască în mări, oceane și ape dulci încă de acum aproximativ 50 000 de ani. Uneltele primitive folosite pentru prinderea peștelui erau confecționate din lemn, oase sau silex. Cu toate acestea, se știu foarte puține lucruri despre acești primi vânători, dat fiind faptul că, acum, multe din zonele de locuire din acea dată se află sub ape. Apariția cârligului de pescuit a schimbat și a îmbunătățit arta pescuitului, facilitând accesul la hrană pentru populațiile primitive.

Cele mai vechi cârlige de pescuit au fost descoperite de arheologul australian Sue O’Connor în Timorul de Est. Acestea erau confecționate din os și datează de acum aproximativ 42.000 de ani. Aceste cârlige erau folosite de locuitorii acestei zone pentru a prinde pești de dimensiuni mari. Se pare că cel mai consumat pește era o anume specie de Ton. Pe lângă cârlige, în situl arheologic din Timorul de Est, au fost găsite intrumente făcute din os, bijuterii din scoici, dar și peste 10 000 de artefacte din piatră.

poza_2.jpg

Descoperiri din Neolitic arată cum materiale ca osul, scoicile, coarnele de animal, ciocurile păsărilor sau lemnul erau folosite pentru confecționarea cârligelor. De multe ori, acestea erau de dimensiuni mari și aveau o bună eficacitate. O dată cu Epoca de Bronz, au apărut cârligele de mai mici dimensiuni. Acestea din urmă erau confecționate dintr-un aliaj tare format din cupru și bronz.

poza_3.jpg

Istoria modernă a cârligului de pescuit începe o dată cu apariția oțelului. Prima mențiune a folosirii acestuia pentru cârligele de pescuit o găsim în 1496 într-o scriere din Londra („The Treatyse of Fishing with an Angle”). Oțelul a existat cu mult înainte de acest moment, dar era prea moale. S-a reușit ca el să fie folosit abia după inventarea unui cuptor special. Așadar, dacă știai, sau erai, un fierar bun, puteai să faci rost de cele mai bune cârlige și să pleci la vânătoare.

În secolele XVII-XVIII apar primele ateliere și magazine care confecționau și vindeau cârlige de pescuit. Tot în această perioadă, ele se răspândesc în toate regiunile civilizate. În a doua jumătate a secolului XVIII apare pentru prima dată o mașină care ușura munca oamenilor în ceea ce privește prelucrarea metalului. Acest fapt va creea cale liberă către cârligele moderne, atât de rezistente și ingenioase. De la oase și ciocuri de păsări, la cupru și inox, oamenii au fost de-a lungul timpului inventivi, capabili să găsească metode inteligente de a-și procura hrana și au pășit cu tot mai mare încredere pe drumul plin de greutăți al supraviețuirii.