Cele mai bune filme despre oamenii în uniformă, care au câştigat Oscarul

În cei aproape 90 de ani de existenţă, premiul Oscar a fost acordat adesea şi filmelor militare. Despre viaţa militarilor pe front, viaţa lor amoroasă, drama războiului, operaţiunile la care au luat parte, stagiile de pregătire. De pe lista nominalizărilor pentru marele premiu nu au lipsit aproape niciodată filmele inspirate din viaţa oamenilor în uniformă.

From here to eternity (1953)

Scenariul filmului are la bază şantajul, adulterul şi crima, toate înainte de atacul de la Pearl Harbor. Filmul a câştigat opt Oscaruri incluzând premiul pentru Cea mai bună imagine, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol secundar - Frank Sinatra şi Cea mai bună actriţă în rol secundar – Donna Reed.

Patton (1970)

Pelicula este portretul irascibilului general al Aliaţilor, George S. Patton, care a fost atât de inteligent şi dur încât să câştige în faţa marilor militari ai Germaniei, dar mult prea temperamental pentru a putea fi plăcut de către superiorii săi. Filmul, regizat de către Francis Ford Coppola, prezintă şi întâlnirea dintre Patton şi Erwin Rommel, rezumată la faimoasa replică: „Rommel, you magnificent bastard - I read your book!”. Cu toate că George C. Scott a refuzat premiul pentru Cel mai bun actor, filmul a luat încă şase Oscaruri, printre care: Cea mai bună imagine, Cel mai bun regizor şi Cel mai bun scenariu original.

All Quiet on the Western Front (1930)

„Nimic nou pe frontul de vest” este un film de un dramatism dus la extrem. Este exemplul clar pentru sintagma „războiul este iadul pe pământ”. Filmul a fost interzis în anii ’30 de către Adolf Hitler, în Germania. Pelicula inspirată din Marele Război a câştigat două premii Oscar: pentru Cel mai bun film şi pentru Cel mai bun regizor.

Saving Private Ryan (1998)

Filmul lui Steven Spielberg stă sub sintagma „om în misiune”. Scena de la începutul filmului, care prezintă începutul debarcării din Normania, este una dintre cele mai realiste şi brutale scene din istoria filmului. Avându-i în rolurile principale pe Tom Hanks şi Matt Damon, filmul a înregistrat cinci Oscaruri.

The Best Years of Our Lives (1947)

Spre deosebire de alte filme militare, The Best Years of Our Lives se axează mai mult pe tranziţia unui soldat înapoi la viaţa de civil. Acţiunea filmului se desfăşoară la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, când trei veterani se întorc acasă la familiile lor. Drama, regizată de către William Wyler, a câştigat nouă Oscaruri.

Lawrence of Arabia (1962)

Lawrence al Arabiei este unul dintre filmele cele mai cunoscute ale marelui regizor David Leane. În timpul Primul Război Mondial, în peninsula Arabiei, colonelul britanic T.E. Lawrence îi ajută pe arabi în lupta lor cu turcii, implicându-se peste măsură în conflictele din regiune. Pelicula are în rolurile principale pe Peter O’Toole şi Omar Sharif. Cu o durată de patru ore, filmul a câştigat şapte Oscaruri.