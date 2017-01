Cei Patruzeci şi Şapte. Răzbunarea roninilor din Ako

Edo, 1701. La un secol de la Sekigahara (1), shogunul nu mai este decât o palidă copie a primilor Tokugawa, comandanții cu mână de fier. Într-o eră înfloritoare, Tsunayoshi nu este nevoit să lupte împotriva inamicilor din ţară – cum au făcut strămoşii săi – nici să se opună agresiunii venite din afară – aşa cum vor fi obligaţi să facă urmaşii săi. El ascultă orbeşte de consilierii săi preferaţi, preoţii confucianişti, şi ilustrează, de fapt, dictonul european „iadul este pavat cu bune intenţii”.

Norii

În așteptarea unei solii din partea împăratului, shogunatul trebuie să pregătească întru etichetă doi nobili de seamă, iar sorții cad pe seniorii Asano și Kamei. Primul a fost ales, pare-se, pentru aspectul fizic remarcabil, iar cel de-al doilea pentru inteligenţa sa deosebită. Profesorul de etichetă se numește Kira Yoshinaka și este un corupt desăvârșit. Este plictisit de această sarcină și doar perspectiva unei mite satisfăcătoare îl poate consola. Tinerii învățăcei, însă, îi oferă doar darurile elegante prevăzute de etichetă și se supun, uimiți, instructajului insultător al maestrului de ceremonii. Temperamentalul Kamei își anunță intenția de a-și spăla onoarea în sângele ofensatorului, ca un adevărat samurai, dar Asano, deşi la rândul său hărțuit, îl calmează. Consilierii lui Kamei, fără știrea seniorului lor, îi trimit lui Kira mult-așteptata recompensă, iar lucrurile se precipită.

Profesorul de etichetă îi oferă acum cel mai grațios surâs involuntarului mituitor, în schimb insolența sa față de cel de-al doilea învățăcel se ridică asemenea unui val uriaș. Acum este limpede că seniorul Asano nu va înțelege să-și cumpere bunăvoința lui Kira Yoshinaka. Instructajul zilnic devine un adevărat calvar pentru seniorul tânăr și orgolios. Vestmintele de ceremonie se adaugă dezagreabilului zilnic – tichiuța caraghioasă ori pantalonii depășind cu măcar o jumătate de metru lungimea normală, care impun învățarea unui mers special pe coridoarele palatului din Edo. Insultele publice ale maestrului de ceremonii nu contenesc.

Coridorul Pinilor

În ziua fatală, profesorul de etichetă observă că i s-a dezlegat o panglică la sandale și îi ordonă învățăcelului său să i-o înnoade la loc. Găsește rezultatul nesatisfăcător, îl numește pe tânărul senior „țărănoi nepriceput”, iar lucrurile scapă de sub control. Seniorul Asano, orbit de furie, își scoate sabia și se năpustește asupra insolentului maestru, însă, împiedicat de pantalonii de ceremonie, reușește doar să-l rănească ușor la frunte. A doua lovitură este oprită de gărzi, care apoi îl târăsc pe tânărul senior în arest. Zarurile au fost aruncate. Există o aspră interdicție cu privire la atacurile cu sabia în interiorul palatului din Edo (2). Iar corupţia şi-a spus cuvântul. Odiosul funcționar nu numai că nu este chestionat şi sancţionat pentru provocarea conflictului, dar solicită – și obține - pedeapsa maximă pentru agresor. Asano Naganori mai are timp să scrie un mesaj pentru soția sa, precum și un poem de moarte (3). La apusul soarelui, pe estrada amenajată în acest scop, el îndeplineşte sinuciderea rituală, prin deschiderea pântecului cu propriul pumnal. Tânăra şi frumoasa soție a seniorului Asano află în scurt timp despre moartea soțului ei şi despre confiscarea castelului din Ako. Nu poate decât să se retragă, îndurerată, la o mănăstire, cu părul tăiat şi cu un nume de văduvă. Vasalii de pe domeniul defunctului senior rămân pe drumuri, lipsiți de mijloacele de existență. Samuraii sunt acum ronini, spadasini fără stăpân și fără onoare. Senioria Asano nu mai există.

Primul act al tragediei nipone s-a încheiat. Protagonistul a fost înhumat la templul de la Sengaku-ji, familia sa a dispărut, vasalii și familiile lor s-au risipit în cele patru zări. Indolentul shogun și-a dovedit fermitatea, iar abjectul personaj Kira se declară mulțumit.

Scrâşnetul

În scenă intră însă personaje noi. Oishi Kuranosuke, după ce depăşeste şocul celor aflate, convoacă o întrunire ultrasecretă a foștilor vasali. El dorește să afle pe câte săbii poate conta pentru un viitor act de dreptate. Din câteva sute de bărbați, patruzeci și cinci își confirmă cu fermitate participarea. Unii dintre ei propun un atac rapid, pe când alții așteaptă propuneri mai înțelepte. Într-adevăr, atacul nu poate avea loc imediat. Kira Yoshinaka este protejat în permanență de o gardă numeroasă și atentă, pusă la dispoziția sa de socrul lui. O eficientă rețea de informatori îi aduce la cunoștință orice posibilă mișcare ostilă. Orice tentativă în asemenea condiții ar eșua; după codul onoarei, samuraii își vor fi făcut datoria printr-un atac sinucigaș, însă răzbunarea nu s-ar împlini. Li se cere deci înfocaților luptători cel mai greu lucru: răbdarea.

Din acest moment, cei patruzeci și cinci, îndrumați în mare taină de Oishi se vor împrăștia conform unui plan bine pus la punct. Unii își deschid mici negustorii în oraș ori se refugiază la țară, pe lângă rude; alții își găsesc soții sau devin preoți. Oishi își asumă sarcina cea mai grea, pentru că el, mai mult decât toți ceilalți, trebuie să adoarmă temerile lui Kira. Astfel, respectabilul consilier devine un client fidel al caselor de distracții din Kyoto. El divorțează de soția sa, pe care o trimite la părinții ei, împreună cu copiii lor, cu excepția fiului mai mare, Chikara. În locul ei, își aduce în casă o concubină, dintre gheișele frecventate. Este văzut adesea în oraș bând excesiv și comportându-se grosolan. Se întâmplă chiar să adoarmă, beat, pe stradă. Într-o asemenea zi, un samurai din Satsuma îl recunoaște; îl lovește cu piciorul și îl scuipă pe acest vasal ce nu și-a făcut datoria față de stăpânul său. Vestea aceasta, ajunsă la urechile lui Kira, îl liniștește pe temătorul funcționar și-l determină să renunțe la jumătate din costisitoarea sa gardă. A trecut un an și jumătate.

Noaptea albă

Este momentul așteptat de grupul Oishi. În sfârșit, roninii pot veni, incognito, la Edo. Unii s-au infiltrat deja chiar în casa lui Kira, ca furnizori; unul dintre ei s-a căsătorit cu fiica arhitectului acestuia și și-a procurat planurile casei. Oishi comandă, între timp, arme și haine noi pentru oamenii săi. Sunt proiectate ca uniforme, în consecință arată toate la fel: tunicile sunt negre, cu manșete albe.

O noapte de decembrie. Orașul Edo dormitează sub dezmierdarea aspră a viscolului. Cei patruzeci și șapte de ronini se adună în locul convenit, sub ucisul stindard al seniorului Asano. Se împart, potrivit planului, în două cete; prima, sub comanda lui Oishi Kuranosuke, pentru a ataca poarta din față a reședinței; cea de-a doua este condusă de Oishi Chikara, fiul său în vârstă de șaisprezece ani, și ținta sa este poarta din spate. Nu le este prea greu să pătrundă în curtea castelului, unde se pot reuni. Un emisar pleacă să anunțe vecinii că urmează nu o tâlhărie, ci o acțiune de onoare. Câţiva arcași sunt postați pe acoperiș, cu ordinul de a trage în oricine ar încerca să fugă după ajutoare, periclitând astfel întreaga operațiune. Glasul tobei dă semnalul de atac pentru neastâmpăratele săbii.

Zarva din curte i-a deșteptat, în cele din urmă, pe rezidenții castelului. Apărătorii seniorului viu sar în întâmpinarea celor ce au venit în numele defunctului lor senior. Din săbii sar scânteile, de pe buze - strigătele de luptă. Elegantele tatami și shoji sunt pătate de sânge, făcliile se răstoarnă. Unul după altul, curajoșii luptători ai lui Kira se prăbușesc, pentru a nu se mai ridica. Începe goana disperată a căutării, încăpere după încăpere. Doar femei și copii tremurând; ei nu știu că Oishi a ordonat cruțarea lor, deși bushido – codul onoarei - nu o cere. Înaltul funcționar, deopotrivă nobil și samurai prin naștere, întârzie să apară. Roninii din Ako se regrupează în sala mare; poate că au pierdut unica șansă la răzbunare. În acest caz, își vor face seppuku pe loc, ducând cu ei doar amărăciunea neîmplinirii. Mai întâi, să-l mai caute totuși încă o dată. În dormitorul lui Kira, ei descoperă o ieșire secretă, ce duce la magazia de cărbuni. Se zărește o siluetă albă, tremurând, cu un pumnal în mână. Sună, în sfârșit, fluierul izbânzii.

Luptătorii au îngenuncheat, căpitanul lor i se adresează înaltului funcționar după toate regulile etichetei. El îi amintește de ziua incidentului fatal din Coridorul Pinilor și îi oferă pumnalul cu care seniorul Asano și-a luat viața. Acum, Kira Kotsuke no Suke poate să-și spele infamia ca un samurai, în propriul său sânge. Rugămințile lor se izbesc de o tăcere înspăimântată. El ar implora mila, împotriva oricărei rațiuni, dar a amuțit în fața destinului care i-a venit în întâmpinare. Va trebui ca însuși Oishi să ducă la îndeplinire sentința, decapitând infamul. Dar misiunea nu este împlinită încă. După ce au stins micile incendii din palat declanșate în toiul luptei, cei patruzeci și șapte – printr-un miracol, nici unul dintre ei nu a fost rănit mortal - pornesc la drum. Este mult de mers până la templul din Sengaku-ji, iar ei sunt obosiți, iar unii dintre ei răniți. Dar seniorul lor așteaptă de atâta vreme! Iar partizanii lui Kira încă îi pot ajunge ca să le smulgă neprețuitul trofeu. Zvonul s-a răspândit în tot orașul, odată cu ivirea zorilor, iar calea le este străjuită de oameni care au ieșit ca să-i binecuvânteze. Seniorul din Sendai le oferă ospitalitatea sa, iar ei pleacă după un scurt popas, atât cât să li se îngrijească rănile și să se întremeze cu ceva mâncare. Ajunși la Sengaku-ji, ei se prezintă starețului și îi cer permisiunea să rămână o vreme acolo. Tăcutul cap este spălat la fântâna templului și dichisit după toate canoanele, apoi este depus pe mormântul lui Asano Naganori, împreună cu salutul luptătorilor (4). Oishi îi trimite shogunului omagiile sale și relatarea amănunțită a celor petrecute; solul său este cel mai tânăr dintre ei. De-acum, tot ce mai au de făcut este să aștepte decizia stăpânirii. Șovăielnicul shogun se vede prins între supușii care-i imploră clemența pentru devotații samurai și înaltele personaje care cer condamnarea ca pentru criminalii de rând: decapitarea. Umbra otrăvită a lui Kira n-a dispărut cu totul. În cele din urmă, decizia ajunge la Sengaku-ji: nesupușii au permisiunea de a-și face seppuku, chiar dacă sunt ronini (5). Este ceea ce ei au așteptat mereu, de un an și jumătate. Singurul căruia i se ordonă să rămână în viață este chiar solul lui Oishi, Terasaka Kichiemon. El are misiunea de a îngriji mormintele care, prin voia destinului, sunt tot patruzeci și șapte. Pentru că samuraiul din Satsuma care odinioară l-a batjocorit pe căpitanul lor, crezând că nu și-a îndeplinit datoria, a venit să-și ia viața în fața mormântului lui Oishi, la Sengaku-ji.

Note:

2. Interdicţie stabilită de însuşi Tsunayoshi.

3.Mai mult decât florile de cireș / Ce cheamă vântul să le ducă departe/ Mă întreb ce să fac /Cu primăvara ce mi-a mai rămas.

4. Capul ar fi fost predat apoi familiei lui Kira Yoshinaka, conform chitanţei aflate încă la Sengaku-ji.

5. În cele din urmă, shogunul ar fi recunoscut sacrificiul roninilor, oferindu-i moştenitorului seniorului Asano Naganori (fratele acestuia, Asano Nagahiro) titlul şi o parte din fostul domeniu Ako.