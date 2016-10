Câștigă cu Historia și Editura Litera o carte deosebită: «Clubul Bilderberg. Stăpânii lumii», de Cristina Martin.

Răspunde corect la întrebarea „În ce an a avut loc prima conferință Bilderberg?” şi eşti înscris automat în tragerea la sorţi pentru cȃştigarea cărţii «Clubul Bilderberg. Stăpânii lumii». Trimite răspunsul pe adresa de e-mail concurs.historia@historia.ro împreună cu datele tale de contact (nume complet, telefon). Câştigătorii, cinci la număr, vor fi publicati pe site-ul Historia.ro în data de 21octombrie.

Perioada de concurs este 18-30 octombrie.

ATENTIE! Abonarea la newsletter in momentul tragerii la sorti este obligatorie! Daca nu sunteti abonati la newsletter in momentul tragerii la sorti, premiul se invalideaza si este extras un alt câştigător.Cei care sunt abonati mai vechi la newsletter participa automat la concursul nostru. Singurul lucru pe care trebuie sa il mai faca este sa trimita răspunsul pe email la intrebarea pusă de noi.

Clubul Bilderberg este prima carte scrisă despre puternicul grup care domină lumea şi ne controlează viața, fiind rezultatul unor investigații extrem de riscante, care dezvăluie adevăratele nume şi intenții ale membrilor săi. Încă din 1950 au început să aibă loc anual reuniuni internaționale secrete în țări din Europa, din SUA și din Canada, la care participau cele mai influente persoane din lume – politicieni, reprezentanți ai caselor regale, oameni de afaceri, jurnaliști. Fondatorii și principalii arhitecți ai Grupului Bilderberg sunt David Rockefeller și Henry Kissinger.

Cristina Martín, autoare specializată în jurnalism politic și social, este prima care a îndrăznit să vorbească despre unul dintre cele mai controversate subiecte ale istoriei noastre recente. Ea mărturisește: „Când am auzit prima dată de Clubul Bilderberg, m-au trecut fiorii. Totul părea mai degrabă ficțiune decât realitate. Am contactat imediat un cercetător despre care am aflat că îi urmărește de mulţi ani și al cărui nume nu-l voi dezvălui, pentru a-i proteja viața. El mi-a spus: Bilderberg este ca Big Brother – ochiul care vede și controlează totul! Și n-o fac pentru bani, ei sunt deja foarte bogați. Adevăratul lor obiectiv este puterea absolută, forța de a transforma oamenii în sclavi“.

Deși toate acestea pot părea stranii, așa a început totul și, mai ales, așa continuă și astăzi...