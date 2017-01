10 lucruri inedite pe care nu le ştiaţi despre Fidel Castro

Cine nu şi-ar fi dorit să ajungă dictator pe o insulă tropicală pe care s-o conducă după cum vrea cu o mâna de fier, să impună propriile legi, să-şi promoveze membrii familiei în funcţii cheie pentru a fonda o dinastie proprie, să reprime orice rebeliune, să aplice propria ideologie, să decidă destinul cetăţenilor săi şi să sfideze marile puteri? În vreme ce mulţi dintre mulţi dintre noi ne vom mulţumi să fim dictatori insulari "virtuali" în jocul “Tropico”, Fidel Castro (numele său real de “Fidel Alejandro Castro Ruz”) a fost poate printre puţinii oameni din istorie care şi-a văzut dorinţa împlinită, rămânând în istorie ca “El Presidente” sau "El Lidero Maximo".

El Presidente Eterno: cel mai longediv dictator comunist şi poate cel mai longediv lider al unei republici naţionale din istorie (după Chiang Kai-shek şi Kim il Sung ), a stat la conducerea Cubei 52 de ani şi 62 de zile, din 1959 de când s-a proclamat premier până în 2011 când a demisionat din funcţia de prim secretar al partidului comunist cubanez.

Oratorul: cel mai lung discurs ţinut la Adunarea Generală ONU a fost cel al lui Fidel Castro : 4 ore şi 29 de minute, ţinut pe 29 septembrie 1960. Însă cel mai lung discurs ţinut de el a fost în cadrul celui de-al treilea congres al partidului comunist în 1986, vorbind timp de 7 ore şi 10 minute!

Supravieţuitorul suprem: a supravieţuit 634 de tentative de asasinat la viaţa sa, majoritatea plănuite de CIA, folosind mijloace ca pastille otrăvitoare, trabucuri otrăvitoare, moluşte explosive, costume îmbibate cu substanţe chimice ce pot produce căderea bărbii.

Sfidătorul suprem: a reuşit să sfideze 10 preşedinţi americani, de la Eisenhower la Bush, care au încercat diferite metode de a-l înlătura de la putere: intervenţii ca cea din Goful Porcilor, plătirea rebelilor anti-Castro, sancţiuni, asasinate, negocieri cu statele rivale Cubei. Doar Ronald Reagan l-a lovit decisiv, izolandu-l de aliaţii comunişti, ceea ce l-a determinat să-şi relaxeze politicile comuniste, şi sănătatea precară care l-a forţat să renunţe la putere.

Ultimul trabuc aprins: poate cea mai dură luptă pe care a dus-o dictatorul cubanez a fost cea cu fumatul. Acesta declara că ultimul trabuc l-a aprins în 1985, spunând că “cel mai bun lucru pe care îl poţi face cu un pachet de ţigări este să-l dăruieşti inamicului”.

Familie: Castro a avut 8 copii, cel mai mare fiind Fidelito, cu numele real Fidel Castro-Diaz –Balart, un savant sovietic. Fiica, Alina Fernandez, a rezultat în urma unei relaţii extraconjugale, a scăpat din Cuba ca turist şi a devenit un permanent critic la adresa regimului la un program de radio din Miami. Castro mai are 5 fii cu cea de-a doua soţie, Dalia Soto, a căror nume încep cu litera A., cel mai tânăr fiind numit Antionio, medical echipei naţionale de baseball.

Mulgătorul de vaci: în anii 1980, Castro a lansat proiectul Ubre Blanca prin care se făcea propagandă laptelui local pentru a favoriza colectivizarea agrară, mărind producţia de lapte. Se produceau 110 de litri de lapte într-o singură zi.

Săracul dictator bogat: deşi a condus ţara cu o mâna de fier, a locuit într-o casă modestă cu două etaje. Ce-I drept, fuma trabucuri scumpe, juca golf, se plimbă cu limuzina, se uită la TV alături de nepoţi, scria ocazional, citea ziare, făcea exerciţii timp de două ore pe zi. Avea o avere de 500 milioane de dolari conform Forbes, desi el pretindea ca nu detine nici macar un cent.A declarat că Isus era “socialist” căci a hrănit 5000 de oameni.

Campion la Baseball: a fost un jucător de baseball talentat , iar în 1944 a câştigat premiul că cel mai bun jucător din şcoala la care învaţă.

Călăul: Castro era un dictator simpatic, dar dacă îl supărai sau erai un rebel cu convingeri capitaliste sau liberale, nu era de bine. 1253 de oameni au fost executaţi imediat cum Castro s-a instalat la putere în 1959. Sunt poze în care el personal alături de fratele său legau nefericitele victime de copac pentru a fi împuşcate. Castro este acuzat pentru arestarea, torturarea şi executarea oponenţilor politici, scufundarea unor vase cu femei şi copii, doborârea unui avion american civil, construirea lagărelor în care prizonierii erau puşi la muncă forţată, separarea familiilor, restricţiile impuse în migraţie, intervenţiile sale în războaiele civile ale altor ţări care au produs şi mai multe victime. Numărul de victime datorate regimului comunist cubanez s-ar ridică la zeci de mii.

Autorul: ca orice dictator intelectual, Fidel Castro a publicat zeci de cărţi, cele mai citite fiind “Che: A Memoir” (2005), Capitalism în Crisis: Globalization and World Politics Today (2000), Obama and The Empire (2011), War, Racism and Economic Justice: The Global Ravages of Capitalism (2002) şi Playa Girón/Bay of Pigs: Washington's First Military Defeat în the America.

“El Amor Cubano”: Făcea sex cu câte doua femei pe zi. În toată viaţa sa de dictator s-a culcat cu 35 000 de femei.