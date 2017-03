Un tablou de Nicolae Grigorescu se întoarce din SUA, după aproape un secol

Nicolae Grigorescu a călătorit deseori în Franţa. Se pare că mai mult decât el, au călătorit însă unele dintre lucrările sale. În ”Licitaţia de Primăvară”, organizată de Artmark, miercuri, 29 martie 2017, va fi prezent un tablou de excepţie, “Bretonă la Brolle”, operă ce a colindat două continente.

Tabloul “Bretonă la Brolle“ este estimat la 60.000 – 90.000 de euro și a fost pictat de Nicolae Grigorescu între 1881-1885. Tabloul a făcut parte din colecția ing. Constantin Orghidan (1874-1944), colecționar, numismat și membru de onoare al Academiei Române, informează un comunicat Artmark.

În a doua jumătate a anilor '20, opera a fost oferită cadou lui William Smith Culbertson (1884-1966), ambasador al Americii în România (1925-1928), rămânând în colecţia familiei sale până în momentul de faţă.

William Culbertson, avocat, colonel în armata americană și diplomat, a fost un important activist, inclusiv sub administrația Eisenhower, ultima sub care a servit, pentru implicarea SUA într-un comerț echitabil cu statele subdezvoltate, în mondializarea economiei și arbitrajul pentru pace, în special în relație cu URSS și sfera acesteia de influență ("We cannot turn our backs on a world that is half slave and hope to retain our own freedom”/Nu putem întoarce spatele unei lumi pe jumătate subdezvoltate/sclave și să sperăm totodată că noi ne vom putea păstra libertatea).

”Licitaţia de Primăvară” oferă multe alte lucrări valoroase, cum ar fi celebra pictură “Trandafiri” (60.000 – 90.000 de euro) de acelaşi Nicolae Grigorescu.