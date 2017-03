Ultimul film al lui Orson Welles, finalizat şi lansat la 32 de ani după moartea regizorului

Compania americană Netflix va finaliza și distribui ultimul film regizat de Orson Welles, ”The Other Side Of The Wind”, care a rămas neterminat la moartea regizorului, în 1985.

Orson Welles a început filmul ”The Other Side Of The Wind” în 1970, însă nu a reușit să îl termine înainte de moartea sa, survenită 15 ani mai târziu. Filmul este o satiră la adresa Hollywood-ului și prezintă povestea unui regizor care încearcă să finalizeze o capodoperă cinematografică , relatează contactmusic.com.

La moartea regizorului, pelicula avea aproximativ 45 de minute, care beneficiază și de un montaj făcut de Orson Welles.

Regizor de film şi teatru, actor, scenarist, distribuitor şi producător, Orson Welles (1915 - 1985) a fost considerat un copil minune al cinematografiei americane. A devenit celebru după o emisiune radiofonică din 30 octombrie 1938, în care a lecturat romanul ”Războiul lumilor” de H. G. Wells, provocând panică printre auditori.

Capodopera lui Orson Welles o reprezintă filmul ”Cetăţeanul Kane” (1941), care a fost nominalizat în 1942 la premiul Oscar pentru cel mai bun film. Pentru această peliculă, Orson Welles a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor.

Citește și:

Orson Welles prezintă la radio "Războiul Lumilor", care a creat panică printre ascultători

De ce e „Citizen Kane” cel mai bun film al tuturor timpurilor

Foto sus (de la dreapta la stânga): regizorul Orson Welles, actorul Charlton Heston și operatorul Philip H. Lathrop, pe platourile de filmare ale peliculei ”Touch of Evil” (1958)