Schiţa scrisorii de abdicare a Regelui George al III-lea a fost publicată pentru prima dată

O ciornă a scrisorii de abdicare pe care Regele George al III-lea a redactat-o în timpul Războiului American de Independenţă a fost publicată pentru prima dată.

Demisia scrisă, neutilizată de altfel, conţine numeroase notiţe, tăieri de cuvinte, reformulări. Toate acestea au fost scrise sub presiune, atunci când regele se înfrunta cu problemele politice din martie 1783. În scrisoare, George menţionează că se va autoexila, după abdicare, în Hanovra.

Scrisoarea reprezintă unul dintre cele 350 000 de pagini din arhiva regală care au fost digitalizate şi puse la dispoziţia publicului pentru a fi consultate online.

Explorarea arhivei regale face subiectul unui documentar, “George III: The genius of the mad king”, care va fi difuzat de către BBC la finalul lunii ianuarie.