Români si chinezi: ce avem “Noi” - romanii - si ce nu au “Ei” - chinezii? Ce nu avem “Noi” - romanii - si ce au “Ei”- chinezii?

Va prezentam cateva povesti despre diferentele culturale dintre cele doua popoare

1.

Chinezii nu “pun muraturi” asa cum fac romanii in toamna fiecarui an. Ba mai mult, nu prepara si conserva zarzavaturi, suc de rosii, bulion de rosii, gemuri si dulceturi de fructe. Chinezii se rezuma doar sa cumpare, in prag de noiembrie al fiecarui an, cateva “ capete” de varza chinezeasca - da bai cai - si cateva legaturi de praz-ceapa chinezeasca - da cong - si sa le puna la uscat, in afar locuintei. Astfel, cartierele de blocuri, in care se adopostesc si reprezentantii generatiilor varstnice - a III-a si a IV-a - mutati la oras in ultimele decenii ale secolului trecut, laolata cu generatiile tinere, sunt “asaltate” si “ocupate” prin orice loc, - scuaruri de recreere, alei, straturi de flori si de vegetatie, banci de odihna, dca acstea sunt in interiorul “compound”-ului, spatiile din jurul blocurilor si stradelele dintre blocurile care “dau” direct in starzile de circulatie - de infinite si interminabile siruri de “capete de da bai cai” si de fire de “da cong”.

2.

Chinezii megalopolis-urilor si oraselor obisnuite nu sunt nevoiti sa isi imparta spatiul de viata, din afara locuintelor cu “turmele” de caini care stapanesc strazile si parcurile “minisculelor”-prin-comparatie centre urbane romanesti, caninele fara stapan finnd acceptate cu usurinta de catre oameni si de catre oficialitati.

3.

China oraselor mileniului doi are inca, in toate aglomerarile urbane, bai publice. Romania nu le mai are de prin deceniul sapte al secolului XX desi, pana atunci, romanul ca si chinezul isi facea curatenia corporala saptamanala la baile publice de cartier. Acest fapt se datoreaza unor motive asemenatoare, dar, in acelasi timp, si diferite. China comunist-maoista a tot construit blocuri de locuinte, la orase, fara bai si bucatarii. Romania populara si socialista, a deceniilor cinci si sase din secolul trecut, avea apartamente la bloc dotate cu bai si bucatarii, dar toate cu “program de apa calda” care, de multe ori era “nu”.

****************

4.

In China de azi, marea majoritate a femeilor, indiferent de varsta, pregatire educationala si pozitie sociala, scuipa pe strada la concurenta cu barbatii, “depunandu-si” flegmele expectorate peste tot prin locurile publice. Este “primejdios” sa calci pe o astfel de flegma si sa aduci, astfel, in propria casa cine stie ce virus sau boala cronica. In comparatie, in Romania, femeile nu scuipa pe strada, insa fumeaza “la vedere” in timp ce strabat in mers caile si drumurile din orase. Ceea ce nu se poate vedea, in schimb, la reprezentantele sexului frumos din China.