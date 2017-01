Din culise. Programul ceremoniei de învestire a lui Donald Trump

Cel de-al 45-lea Preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va depune jurământul în cadrul unei ceremonii tradiţionale care va avea loc la Washington, în faţa clădirii Capitoliului. Pentru americani, acest eveniment este un adevărat proces, fiecare etapă având semnificaţia sa.

Toată lumea s-a întrebat de ce este distanţa atât de mare de la finalul alegerilor şi până la învestirea în funcţie propriu-zisă. Până în 1933, noul preşedinte avea să îşi preia atribuţiile abia pe data de 4 martie, la patru luni după alegeri. Această perioadă a fost scurtată la două luni, prin ratificarea Amendamentului 20. În toată această perioadă albă, fostul preşedinte poate lua ultimele decizii, iar viitorul preşedinte are timp să realizeze un plan cu priorităţi şi, bineînţeles, să hotărască membrii cabinetului.

Jurământul

În ceea ce priveşte ceremonia de învestire a lui Donald Trump, aceasta va urma paşii conform cutumei. În ajunul ceremoniei, preşedintele ales şi vice-preşedintele, Mike Pence, vor depunde o coroană de flori la Cimitirul National Arlington. Apoi, la Lincoln Memorial va urma concertul de bun venit, „Make America great again!”. Pe marginea evenimentului s-au creat multe controverse, în special din cauza faptului că majoritatea artiştilor pe care Trump i-a invitat au refuzat.

capitol.jpg

Pe data de 20 ianuarie, la 5 seara, ora locală a Americii, Donald Trump va depune jurământul de învestire în funcţia de Preşedinte al Statelor Unite ale Americii. Ceremonia va fi condusă de John Robert, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. Jurământul va suna astfel: I Donald J Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States, so help me God. Imediat va depune jurământul şi Mike Pence, vice-preşedintele ales.

Discursul

Imediat, tot pe treptele Capitoliului, Donald Trump va ţine un discurs. Discursurile de inaugurare sunt cele mai aşteptate; fiecare capitol din istoria preşedinţilor Statelor Unite începând cu unul. Un moment memorabil este discursul lui JFK , ţinut pe 20 ianuarie 1961: “Nu întrebaţi ce poate face ţara pentru voi, ci ce puteţi face voi pentru ţară”. În privinţa duratei discursului, cel mai scurt discurs a fost cel al lui Abraham Lincoln, din martie 1865. Dacă va urma exemplul lui Barack Obama, discursul va avea 20 de minute.

obam_trm.jpg

La ceremonia de învestire se obişnuieşte ca fostul preşedinte să participe, dar nu este obligatoriu. Obama este şi el aşteptat să participe, dar dacă nu ar accepta invitaţia, ar fi primul preşedinte din ultimii 96 de ani care ar face acest lucru. Relaţiile dintre cei doi au fost tensionate, Trump spunând cuvinte grele la adresa preşedintelui Obama, şi din acest considerent participarea fostului preşedinte la ceremonie stă sub semnul întrebării. După discurs, va urma o ceremonie de rămas bun a familiei Obama. Va urma o paradă, de la Capitoliu la Casa Albă, iar apoi noul Preşedinte va participa la prânzul tradiţional al Congresului.

20 ianuarie va fi ultima dimineaţa la Casa Albă pentru Barack Obama, ca preşedinte. 20 ianuarie va fi prima noapte a lui Donald Trump ca lider al Statelor Unite. În timpul ceremoniei, angajaţii reşedinţei prezidenţiale vor face schimbarea între noua şi vechea administraţie.