Cele două tablouri de Van Gogh recuperate după 14 ani, expuse la Napoli / FOTO

Cele două tablouri ale pictorului olandez Vincent Van Gogh recuperate în septembrie anul trecut, după ce fuseseră furate în anul 2002, vor fi expuse la Muzeul Capodimonte din Napoli în cursul lunii februarie, au informat joi organizatorii.

Cele două uleiuri "View of the Sea at Scheveningen" (foto sus) și "Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen" (foto jos) și vor fi expuse între 7 și 26 februarie la muzeul napolitan înainte de a fi restituite Muzeului Van Gogh din Amsterdam, de unde au fost furate la 7 decembrie 2002, relatează Agerpres.

În septembrie 2016 Guardia di Finanza italiană a anunțat recuperarea celor două pânze într-o local din Castellammare di Stabia (în apropiere de Napoli), în cadrul unei operațiuni desfășurate împotriva crimei organizate.

"Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen", datat 1884-1885, îi reprezintă pe credincioși ieșind din biserica protestantă în care tatăl lui Van Gogh era pastor, în timp "View of the Sea at Scheveningen" din 1882 este o pânză de mici dimensiuni (34,5 x 51 de centimetri) care reproduce o scenă de pe litoralul din apropiere de Haga.