Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi vă invită în perioada 20 - 25 ianuarie 2017, să participaţi la evenimentul cultural „Arc peste timp: Unirea Principatelor Române”, prilejuit de activităţile dedicate sărbătoririi a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Programul evenimetelor:

vineri, 20 ianuarie 2017, orele 10.00 - 12.30, expuneri „Unirea Principatelor Române prin ochi de copii” susţinute de muzeograf dr. Maria Magdalena Tuluş la Grădiniţa „Omul de Zăpadă” și la Școala Gimnazială nr. 28 din Galați.

Unirea Principatelor Române cunoscută ca Mica Unire reprezintă primul pas spre formarea statului modern român. Aceasta a fost înfăptuită prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Moldovei şi Țării Românești (5/24 ianuarie 1859).

Cu acest prilej, prichindeii, dar și elevii clasei a I-a vor asculta povestiri istorice de Dumitru Almaş despre Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, vor colora harta Principatelor Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti precum şi imagini reprezentând scene din povestirile audiate.

Activitatea se va desfășura începând cu ora 1000 la Grădinița „Omul de Zăpadă” Galați (str. Universității, nr. 12), iar de la ora 11.30 la Școala Gimnazială nr. 28 Galați (str. Roșiori, nr. 31)

marți, 24 ianuarie 2017

la Casa Memorială „Costache Negri” (comuna Costache Negri, judeţul Galaţi)

ora 12.00, Program artistic „Unirea Principatelor Române” susţinut de elevii Şcolii Gimnaziale „Elena Negri” din comuna Costache Negri

la Muzeul „Casa Cuza Vodă” (str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galați)

ora 14.00 Întâmpinarea oaspeţilor de către membrii Asociației „Tradiția Militară”

ora 14.10 Expuneri asupra importanţei momentului istoric de la 1859 şi a personalităţii Domnitorului Alexandru Ioan Cuza

Lansări editoriale: Evoluţia social-politică a populaţiei găgăuze, de la mijlocul secolului al XIX-lea şi până la sfârşitul secolului al XX-lea, autor Oleg Bercu; Danubius XXXIII/2015 In honorem Mihalache Brudiu, octogenarii; Danubius XXXIII/2015 - Supliment Religion and the Challenges of the Contemporary World; Danubius XXXIV/2016; Danubius XXXIV/2016 - Supliment Economy, society, culture and politics in Southern Ukraine during the XVIIIth – XX th Centuries.

ora 14.30 Muzică tradiţională românească susţinută de Formaţia „Kalofonis” din cadrul Asociaţiei pentru Promovarea Patrimoniului Cultural.

ora 15.00 Vernisaj expoziție „Familia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza – documente civile”

Ziua de 24 Ianuarie, sărbătoarea anuală a Principatelor Române, oferă gălăţenilor ocazia să admire obiecte din patrimoniul Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi - Muzeul Unirii, în cadrul expoziţiei itinerante Familia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza – documente civile.

Testamentul Domnitorului, documente importante referitoare la proprietăţile familei şi la litigiile privind moştenirea acestora, actele de naştere, de adopţie şi de studii ale fiilor Alexandru şi Dimitrie contribuie alături de alte obiecte de epocă la ilustrarea unor aspecte importante din viaţa familiei Cuza. Sunt marcate şi momentele de tristeţe familială şi naţională, ceremoniile funerare organizate la moartea Domnitorului şi a Doamnei Elena.

miercuri, 25 ianuarie 2017, ora 10.00, program artistic și concurs „Unirea Principatelor Române sub Domnia lui Alexandru Ioan Cuza”, coordonate de muzeograf Mihaela Damian.

În cadrul acestei activităţi culturale, organizată în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 3 şi Şcoala Gimnazială nr. 5 din Galaţi, elevii claselor primare vor prezenta un moment artistic care va consta într-un recital de poezie şi o scenetă. De asemenea, elevii claselor a VII-a vor participa la un concurs dedicat Unirii Principatelor Române şi Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în timpul căruia s-a înfăptuit acest act istoric.

Activitatea se va desfăşura la Muzeul „Casa Cuza Vodă”, str. Al. I. Cuza, nr. 80.